В Уэльсе мужчина обманывал девушек под видом экс-чемпиона UFC

Валлиец Пол Дэвис придумал хитрый способ для выманивания денег у девушек. Для этого мужчина использовал аккаунт в приложении для знакомств Tinder. Чтобы привлечь жертв, Дэвис использовал фото чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандта.
Мужчина представлялся Аароном Эдвардсом – бизнесменом, работающим в одном из автоконцернов. Заводя знакомство с девушками, он придумывал трогательные истории, чтобы выманить у них деньги. Так, одной из своих жертв он сказал, что банкомат проглотил его карточку, а ему срочно нужны деньги, чтобы навестить больного деда.
Вот так выглядел мужчина на самом деле:
Дэвис успел обмануть восемь женщин и выманить у них 15 тысяч фунтов, прежде чем его арестовали. Полученные деньги он тратил на азартные игры.
Ранее мы писали, что пуэрториканский боксер отказался от гонорара за бой с погибшим россиянином. "Я не хочу брать этот чек" – сказал Субриэль Матиас своему промоутеру после того, как победил Максима Дадашева. Россиянин через несколько дней умер в больнице.
А недавно стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебряным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51 кг.
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