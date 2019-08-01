Боец Коди Гарбрандт об этом даже не догадывался

Коди Гарбрандт / Фото: Instagram

В Уэльсе мужчина обманывал девушек под видом экс-чемпиона UFC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82 2019-08-01T21:26:00+03:00 Другие Боец Коди Гарбрандт об этом даже не догадывался

Валлиец Пол Дэвис придумал хитрый способ для выманивания денег у девушек. Для этого мужчина использовал аккаунт в приложении для знакомств Tinder. Чтобы привлечь жертв, Дэвис использовал фото чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандта.

Мужчина представлялся Аароном Эдвардсом – бизнесменом, работающим в одном из автоконцернов. Заводя знакомство с девушками, он придумывал трогательные истории, чтобы выманить у них деньги. Так, одной из своих жертв он сказал, что банкомат проглотил его карточку, а ему срочно нужны деньги, чтобы навестить больного деда.

Вот так выглядел мужчина на самом деле:

Реклама

Дэвис успел обмануть восемь женщин и выманить у них 15 тысяч фунтов, прежде чем его арестовали. Полученные деньги он тратил на азартные игры.

Ранее мы писали, что пуэрториканский боксер отказался от гонорара за бой с погибшим россиянином. "Я не хочу брать этот чек" – сказал Субриэль Матиас своему промоутеру после того, как победил Максима Дадашева. Россиянин через несколько дней умер в больнице.

А недавно стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебряным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51 кг.

Украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама