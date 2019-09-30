Мужчины плюс женщины: США выиграли уникальную эстафету на чемпионате мира в Дохе

Американцы стали первыми в истории обладателями мирового "золота" в смешанном забеге 4 по 400 метров

Чемпионы и рекордсмены мира / Фото: Reuters

Сборная США стала первым в истории чемпионом мира в смешанной эстафете 4х400 метров. Украинские чемпионы Европейских игр не сумели пробиться в финал в катарской Дохе, где американская четверка в составе Уила Лондона, Эллисон Феликс, Кортни Около и Майкла Черри победила с огромным отрывом и новым мировым рекордом – 3:09.34.

Интересно, что все команды бежали по схеме мужчина-женщина-женщина-мужчина, и лишь Польша – по схеме мужчина-мужчина-женщина-женщина. В итоге, поляки лидировали после 800 м и 1200 м, однако на финише оказались лишь пятыми.

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Как мы писали ранее, у шведской спортсменки сломался шест во время прыжка на ЧМ: за ее жизнь стало реально страшно. Благо, скандинавка Бенгтссон каким-то чудом осталась целой и невредимой после неудачной попытки взять высоту 4,80.

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Также мы рассказывали, что украинского атлета увезли с финиша на инвалидной коляске. Нашему ходоку Марьяну Закальницкому стало плохо после 50-километрового марафона. Украинец настолько истощился, что не смог самостоятельно покинуть трассу.

Позже украинцы рассказали о кошмарном марафоне ходоков на чемпионате мира. "Я проснулся уже под капельницей. Не помню, как меня туда везли. Помню, что у меня очень поднялась температура и меня поместили в ледяную ванну", – признался Марьян Закальницкий.

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