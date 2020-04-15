"Мы туристов лечить не будем, медицина плохо справляется со своими": медалистка Олимпиады о карантине в ЮАР

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в эстафете 4х100 метров и победитель Европейских игр-2019 украинская бегунья Кристина Стуй рассказала нам, как начало карантина застало ее в ЮАР, какая там была обстановка в связи с пандемией коронавируса и почему пришлось покидать Африку в срочном порядке. Ранее мы писали, что Жана Беленюка затроллили после поражения Кристине Стуй.

"Когда объявили о начале карантина в Украине, я была как раз на подготовительном сборе в ЮАР, куда мы поехали 3 марта. 21 марта мы должны были вернуться на неделю домой. И 1 апреля планировали сбор в Португалии. Когда мы ехали в ЮАР, то знали, что начинается такая ситуация, что в мире много больных. Но о карантине тогда еще даже речь не шла. И уже 17 марта было обращение Президента, в котором он сообщил, что дает три дня для возвращения домой из-за границы. Сначала карантин был, по-моему, до 4 апреля, и мы решили, что билеты у нас дорогие, покупать новые не резонно, поэтому хотели до конца карантина пересидеть в ЮАР, никуда не дергаться и вернуться уже 5 апреля".

"Но вскоре ситуация изменилась уже в Южной Африке, – продолжила Кристина. – Изначально там все было спокойно – все стадионы и тренажерные залы были открыты, а потом президент ЮАР сказал, что мы не будем лечить туристов, если вдруг кто-то из них заболеет. Мол, наша медицина плохо справляется с нашими гражданами, поэтому туристов принимать в больницах не будем. И тоже сказали, что закроют границы. То есть, если мы не покинем страну через два дня, то останемся там до непонятно какого времени".

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Кристина Стуй / Фото: Instagram

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Но улететь по билетам 21 марта украинским спортсменам не удалось.

"Рейс отменили, и вернулись мы уже 26 числа – агентство нам нашло перелет. И слава Богу, мы возвращались без приключений по сравнению с тем, что я слышала – когда люди сидели в аэропортах сутки. Единственное, в ЮАР нас не хотели сажать в самолет. Сказали, что Турция закрыла границы от 60 стран, и Украина была в этом списке. Нас посадили в самолет уже в самый последний момент, когда тренер уже побежал к начальнику аэропорта. И буквально на последних минутах мы залетали на борт".

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