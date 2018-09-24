На Андреевском спуске в Киеве устроили велогонки

На выходных в Киеве уже во второй раз состоялись уникальные соревнования для всех велолюбителей – Red Bull Володар Гори. Различные виды велосипедов, профессиональные спортсмены и любители, женщины и мужчины в возрасте от 18 лет – все в одинаковых условиях покоряли крутой Андреевский спуск. Участники преодолевали 580 метров брусчатки с набором высоты в 56 метров.

Главная особенность соревнований Red Bull Володар Гори в том, что допускаются любые виды велосипедов. Шоссейный, bmx, фикс, mtb и другие – на чем угодно можно испытать свои силы, взять новую вершину и стать полноправным Властелином Горы. В этом году Андреевский спуск пытались покорить даже на отечественном легендарном байке "Украина"!

Открыла велосоревнования всемирно известная украинская велогонщица и победительница Кубка мира по маунтинбайку 2017 года Яна Беломоина. В течение соревнования все участники и гости события имели прекрасную возможность пообщаться с Яной и сделать фото. Событие также посетила известная легкоатлетка Юлия Левченко.

Участники стартовали группами с подножия горки и неслись вверх к Андреевской церкви. У каждого было лишь несколько минут, чтобы набрать скорость, преодолеть высоту, справиться с брусчаткой и другими препятствиями трассы, и опередить соперников. Напряжение сохранялась в течение всего дня, ведь чтобы дойти до победы, нужно было пройти путь от квалификационного заезда, через четвертьфинал и полуфинал, и наконец финальные заезды среди мужчин и женщин, которые проходили уже по вечернему Андреевскому спуску.

Победителя среди мужчин и женщин определили по результатам лучшего времени в финале соревнований. Как среди мужчин, так и среди женщин в этом году зафиксированы новые рекорды времени по сравнению с прошлогодними результатами.

Победителем среди мужчин, с результатом в 01:29:6, стал киевлянин Виталий Зубченко.

"Очень тяжелая гонка, будто бы и маленькая, но заехать сюда очень сложно. И соперники все готовились целый год. В том году это было первое соревнование, все попробовали, а в этом году все уже готовились на 100%. Поэтому было очень трудно одержать победу. Я даже не рассчитывал, мой результат в финале уже был максимальным" – делится впечатлениями нынешний Властелин Горы.

У женщин со временем 01:58:6 победила Кристина Конвисарова, которая уже второй раз становится триумфатором этой гонки.