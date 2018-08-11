На чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа

Причиной задержки старта в ходьбе на ЧЕ в Берлине стала утечка газа на трассе

Старт соревнований в ходьбе на 20 километров у женщин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине был отложен из-за утечки газа на трассе, сообщила руководитель делегации нейтральных атлетов Елена Орлова. Старт был намечен на 9:05 местного времени и первоначально был отложен на полчаса. Новое время старта – 10:55 (11:55 по киевскому времени). И мужчины, и женщины начнут борьбу на дистанции 20 км одновременно.

Напомним, что украинская бегунья Анна Рыжикова в Берлине завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами.

Ранее в пятницу сразу две украинки попали на подиум чемпионата Европы на дистанции 800 метров. Наталья Прищепа принесла Украине второе "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике, Ольга Ляховая взяла "бронзу".

Днем ранее Сергей Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы. Украинец в прыжках в длину показал результат 8,13 метра и уступил немцу Фабиану Хейтле, который с таким же результатом стал серебряным призером (но сделал это со второй попытки). "Золото" завоевал грек Мильтиадис Тентоглу (8,25 м).