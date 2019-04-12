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На чемпионате Европы снова звучит гимн Украины: украинки завоевали еще три медали

Сегодня, 21:00

Золотую медаль в весовой категории до 72 кг завоевала Алина Стадник-Махиня

Алина Стадник-Махиня
Алина Стадник-Махиня. Фото: AFP

В пятницу, 12 апреля, Украина получила еще одну чемпионку Европы по борьбе. Золотую медаль на соревнованиях в Бухаресте завоевала Алина Стадник-Махиня, выступающая в весовой категории до 72 кг. В финале украинка одолела немку Анну Кармен Шелль.

Для Алины это вторая медаль высшего достоинства на континентальном первенстве – впервые она выиграла золото в Тбилиси в 2013 году, а в 2011 году на чемпионате Европы в Дортмунде она была серебряной призеркой. Также в коллекции Стадник-Махини есть золотая медаль чемпионата мира 2013 года, а также "золото" Европейских игр в Баку-2015.

К сожалению, поддержать Алину не смогли еще две украинки, выступающие сегодня в финалах.  В весовой категории до 53 кг Лилия Горишна проиграла битву за "золото" Стальвире Оршуш из России. А в весовой категории до 57 кг Татьяна Кит уступила Эмес Барке из Венгрии. Тем не менее, обе украинки вернутся на родину с серебряными медалями

Ранее мы писали, что украинки произвели фурор на чемпионате Европы по борьбе: вчера завоевали три "золота". Оксана Ливач, Ирина Гусяк и Алла Черкасова стали чемпионками Европы, сегодня их успех могут повторить Лилия Горишна, Татьяна Кит и Алина Бережная.

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Тег Чемпионат Европы, Алина Стадник, борьба женская

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Сегодня|Спорт

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