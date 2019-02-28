На чемпионате мира полиция застала лыжника за переливанием крови

Стали известны имена спортсменов, задержанных за использование допинга

Полиция рассказывает об операции "Кровопускание". Фото: AFP

На чемпионате мира полиция застала лыжника за переливанием крови //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/79a/238/5c779a238f527.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/79a/238/5c779a238f527.jpg 2019-02-28T10:22:03+02:00 Другие Стали известны имена спортсменов, задержанных за использование допинга

Полиция Австрии и Германии провела совместный антидопинговый рейд в Зефельде, где сейчас проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Есть улов. Аж девять человек, среди которых пять спортсменов – это лыжники из Австрии, Эстонии и Казахстана, а также два товарища, связанные с криминальной группировкой, и даже два врача.

Операция под кодовым названием "Кровопускание" была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена.

В австрийском полицейском ведомстве пояснили: "По запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны 9 человек и проведено 16 обысков".

На пресс-конференции, которая состоялась в Инсбруке, имена задержанных не обнародовали, но СМИ уже их назвали. Среди подозреваемых два эстонца Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв, два австрийца Доминик Бальдлауф и Макс Хауке, а также казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который несколько лет тренировался под руководством эстонских тренеров. Именно эти спортсмены после рейда полиции не вышли на старт мужской гонки на 15 км классикой.

Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.

Один из арестованных лыжников делал себе переливание крови, когда к нему нагрянула полиция. Но кто это, пока неизвестно. Хотя, по данным австрийской газеты Krone Zeitung, Доминик Бальдауф и Макс Хауке, занявшие шестое место в командном спринте, якобы являются этими самыми подозреваемыми. Оба задержанных лыжника сборной Эстонии, кстати, жили отдельно от остальных членов делегации.

Прокуратура Мюнхена заявила, что поводом к расследованию послужил документальный фильм "Жадность до золота – путь в допинговую ловушку". В нем австрийский лыжник Йоханнес Дюр, которого в 2014 году поймали на допинге и дисквалифицировали, рассказал, что регулярно пользовался запрещенными процедурами вроде переливания крови и получал доступ к допинговым препаратам. Он сообщил имя врача, через которого полиция вышла на других спортсменов.

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