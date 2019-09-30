На Кубке мира по регби разразился скандал из-за российской песни

Сборная Грузии по регби / Фото: AFP

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Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг раскритиковал организаторов Кубка мира, который проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября, из-за воспроизведения песни Валерия Меладзе на русском языке во время матча.

В матче группового турнира против Уругвая (33:7) после каждой реализованной грузинскими регбистами попытки организаторы включали песню Валерия Меладзе на русском языке под названием "Чего ты хочешь от меня".

"Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия – это не Грузия, а Грузия – это не Россия. У нас разный язык, разная культура... Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу", – отметил Милтон Хейг.

Интересно, что сам Милтон Хейг является новозеландцем, он работает с грузинской командой с 2011 года.

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