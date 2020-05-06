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На обложку – с куклой: звездная украинская олимпийская чемпионка появилась в женском журнале

6 мая, 13:07

Андрей Фоменко

Ольга Харлан рассказала о Барби и о том, что пересматривает свои бои с психологом

Сегодня знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан засветилась в международном женском журнале Elle. 29-летняя олимпийская чемпионка из Николаева рассказала украинскому варианту издания о спорте и о красоте. Недавно мы писали, что Харлан ведет публичную переписку с любимым в соцсетях.

Саблистка снялась в фотосессии с Барби в руках, которую ей подарили создатели куклы. Как мы сообщали, у Харлан появилась уменьшенная копия с саблей в руке.

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В интервью Ольга в частности поведала, что просматривает свои бои с психологом, чтобы он ей подсказал, где спортсменка была расслабленной, а где – более сконцентрированной. А во время фотосессии саблистка призналась, что не чувствует себя моделью и не умеет позировать. Хотя при возможности ходит на маникюр и к косметологу. А за рационом в еде помогает следить командный диетолог. А в целом посоветовала молодым для достижения своих целей работать над собой без остановки и верить в себя.

Читайте о том, что истории великих украинских спортсменок появились в киевском метро.

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Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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сабля журнал кукла Барби фехтование Ольга Харлан

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