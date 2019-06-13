На Олимпиаде-2024 спортсмены будут соревноваться с болельщиками

Организаторы Игр проведут несколько киберсоревнований

Олимпиада-2024 пройдет во Франции. Фото: AFP

Президент Оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге заявил, что посетители Игр смогут получить уникальный киберспортивный опыта. Эстанге рассказал, что в рамках мероприятия пройдет несколько виртуальных состязаний.

"В рамках летних Олимпийских игр 2024 пройдут виртуальные мероприятия. Они станут еще одним методом взаимодействия с посетителями. Это будет уникальный игровой опыт и отличный способ использования технологий на благо соревнований", – заявил Эстанге.

Международная федерация парусного спорта предположила, что можно создать специальную программу по гонкам в море, которая позволила бы фанатам соревноваться с олимпийцами в режиме реального времени. Эстанге заявил, что аналогичные системы можно было бы реализовать в велогонках и гребле.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Город победил в голосовании, опередив Лос-Анджелес (США) на 11 голосов.

Напомним, ближайшие Игры пройдут в Токио. Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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