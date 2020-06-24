"На Олимпиаде задних пасти не будем": министр спорт Украины дал медальный прогноз на Игры-2020

В этом году летние Олимпийские игры не состоятся из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Токио перенесли на год. А недавно для Олимпиады-2020 придумали новый формат открытия и отменили церемонию запуска обратного отсчета.

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт считает, что перенос не должен сильно отразиться на наших атлетах и поделился прогнозами на Олимпийские игры. Его цитирует xsport.ua:

"В олимпийском цикле спортсмены работают четыре года, чтобы попасть на Игры. Я, например, чтобы попасть на свою первую Олимпиаду, работал десять лет. Конечно, пик формы есть. Научная группа работает так, чтобы спортсмены выходили на пик формы на июнь-август месяц четвертого года. Я верю в наших спортсменов, что они будут самыми сильными в 2021 году в Токио. У нас около 15-20 элитных спортсменов, которые могут завоевать медаль на Олимпийских играх. Но не только ведь элитные спортсмены имеют шансы. Игры – это шанс для всех спортсменов, потому что получить лицензию – не поле перейти".

Также он рассказал о перспективах развития спорта в Украине:

"Какие перспективы на ближайшие 10 лет? Если мы построим, а мы построим спортивную инфраструктуру, если будут олимпийские базы, если мы реконструируем спортивные школы, где занимаются наши дети, то у нас есть большие шансы, чтобы наш спорт развивался, чтобы наши дети побеждали, чтобы наши спортсмены выигрывали чемпионаты мира и Европы. Посмотрите историю украинского спорта, сколько у нас есть чемпионов, призеров. Нужно работать. Нужно делать зарплаты для тренеров, потому что спортсмен не может тренироваться, не может становиться чемпионом, если тренер не получает достойную зарплату. Мы делаем все для того, чтобы была двигательная активность, чтобы все слои общества занимались спортом. Дети будут видеть, как занимаются взрослые и тоже пойдут в спорт. Тогда будет здоровая нация. Не все будут побеждать, но нам нужно, чтобы все были здоровы".

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