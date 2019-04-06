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На Олимпиаду-2026 претендуют две страны: стало известно, жители какой из них хотят Игры больше

Сегодня, 14:27

В Италии идею проведения зимних Игр поддерживают 87 процентов опрошенных, а в Швеции – только 55

Итальянцы хотят Олимпиаду больше, чем шведы
Итальянцы хотят Олимпиаду больше, чем шведы. Фото: Getty Images
На Олимпиаду-2026 претендуют две страны: стало известно, жители какой из них хотят Игры больше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/88c/674/5ca88c67413e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/88c/674/5ca88c67413e3.jpg Другие В Италии идею проведения зимних Игр поддерживают 87 процентов опрошенных, а в Швеции - только 55

Согласно опросам общественного мнения жители Италии больше поддерживают проведение в стране зимних Олимпийских игр-2026, чем население Швеции, сообщает Insidethegames. Италия участвует в борьбе за право проведения зимних Игр-2026 вместе с совместной заявкой городов Милан и Кортина-д'Ампеццо. Кроме Италии, борьбу за проведение Олимпиады-2026 ведет шведский Стокгольм и Оре. В июне 2019 года Международный олимпийский комитет выберет место проведения Игр.

Согласно опросу общественного мнения, который был сделан по заказу МОК, проведение Игр-2026 в стране в Италии поддерживают 87% опрошенных, в Швеции – 55%.

Ранее мы писали, что жители Тироля проголосовали против проведения в регионе Олимпийских игр 2026 года. 53,35% от общего числа жителей Тироля, обладающих правом голоса, выступили против планов города добиться права организовать Игры, против также высказались 67,41% резидентов Инсбрука.

Напомним, что норвежский Лиллехаммер планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Они предлагают провести Игры по всей стране без сооружения новых спортивных объектов.

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Тег Олимпиада-2026

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