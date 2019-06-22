На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: появилось видео

Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом

Церемония открытия Европейских игр. Фото: AFP

Во время церемонии открытия II Европейских игр с каната сорвалась одна из воздушных гимнасток. Момент падения попал на кадры видеотрансляции.

Инцидент произошел во время музыкального номера, посвященного рушникам и слуцким поясам, – с каната сорвалась воздушная гимнастка. Что стало причиной ЧП, оценить по видеозаписи трудно. Похоже, что девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом.

Эпизод был показан вскользь – оператор быстро сменил ракурс. Как рассказала свидетельница, присутствовавшая на стадионе, все случилось прямо напротив VIP-ложи.

Как позже сообщил Sputnik Беларусь, гимнастка была доставлена на скорой в РНПЦ травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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