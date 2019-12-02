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На радость любителям спорта и красоты: украинские фигуристы победили на международном турнире

2 декабря, 17:34

Юниорский дуэт Голубцова/Белобров выиграл соревнования, а Назарова и Никитин стали вторыми среди взрослых

Мария Голубцова и Кирилл Белобров

Мария Голубцова и Кирилл Белобров

Украинские фигуристы продолжают радовать своих поклонников успехами на международных турнирах. Пусть не самого высокого уровня, но все же. Дважды наши соотечественники поднимались на пьедестал традиционного Кубка Босфора-2019, который прошел в Стамбуле. Недавно мы писали, что танцевальный дуэт Назарова/Никитин стал третьим в Минске.

Оба достижения украинцы добыли в соревнованиях танцевальных дуэтов. У юниоров Мария Голубцова и Кирилл Белобров завоевали "золото". Они показали лучший результат как в произвольном (98,56 балла), так и в коротком танце (64,19 балла) и поднялись на вершину пьедестала с общим результатом – 162,75 балла. Это уже вторая победа ребят в сезоне после первого места на Кубке Хэллоуина в венгерском Будапеште.

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Еще одну медаль Украине принесли взрослые танцоры. Причем Александра Назарова и Максим Никитин завоевывают награды на каждом спорте текущего сезона. Наша пара заняла второе место, как в ритмичном (76,64 балла), так и в произвольном танце (112,59 балла) и, в итоге, получила серебряную медаль. Уступили украинцы лишь представителям Польши.

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Стамбул фигурное катание

Источник: xsport.ua

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