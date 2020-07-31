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"На счастье": красотка-каратистка сбила с головы депутата рулон бумаги и разбила фоторамку

31 июля, 12:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Анжелика Терлюга удивила Жана Беленюка своей растяжкой

Украинский борец-депутат Жан Беленюк на своей странице в Instagram показал, как наша знаменитая каратистка Анжелика Терлюга продемонстрировала свою невероятную растяжку и ударом ноги сбила с головы Жана, который на 10 см выше нее, рулон с бумажными полотенцами. Правда, трюк завершился неудачей – рулон врезался в соседнюю полку и сбросил на пол стоявшую там рамку с фотографией, от чего та разлетелась на куски. "На счастье", – тут же выкрикнул борец.

"Надеюсь, разбитая рамка ознаменует счастливое и скорейшее пост-эпидемическое восстановление украинского спорта и международных соревнований:) Анжелика – умница, форму и растяжку не теряет!", – подписал видео спортсмен.

INSTAGRAM
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Ранее Анжелика проделала такой же трюк с другой "жертвой". Тогда она сбила с головы бутылку с водой. "Аж самой страшно стало", – прокомментировала видео дзюдоистка Дарья Белодид.

INSTAGRAM

Недавно Анжелика Терлюга показала сногсшибательные фото с отдыха на Черном море. Даже невероятная Белодед осталась в восторге от соблазнительных форм опасной русалки. Чемпионка Европы и серебряный призер Европейских игр 2019 года облачилась в розовый купальник и показала, что длительный карантин никак не повлиял на ее форму.

Кстати, недавно Беленюк высказал свое мнение о съемках Усика и Ломаченко в российском фильме. "Я тоже верующий и хожу в церковь", – заявил борец, но он считает, что подобные вещи должны находиться внутри человека.

Жан Беленюк висит вниз головой

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Жан Беленюк борьба греко-римская каратэ Анжелика Терлюга

Источник: Сегодня|Спорт

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