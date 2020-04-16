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На уровне Месси и Роналду: сегодня – годовщина самого крутого контракта в истории НФЛ

16 апреля, 14:17

Вадим Авдасев

Расселл Уилсон за четыре года получит в Сиэтле 140 миллионов долларов

Ровно год назад, 16 апреля 2019 года, в одной из самых популярных лиг планеты по всем видам спорта подписали рекордный контракт. Героями дня стали игрок в американский футбол квотербек Расселл Уилсон и клуб НФЛ "Сиэтл Сихокс". По итогам соглашения 30-летний Уилсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НФЛ: за четыре года он получит 140 миллионов долларов. Кроме того, клуб выложил Расселлу за то, что он согласился остаться в Сиэтле, бонус в размере 65 миллионов! К слову, читайте рейтинг зарплат футболистов.

Рассел с юности подавал большие надежды и сумел их оправдать. Уроженец Цинциннати в свое время получил рекордный контракт новичка на 3 млн долларов. В 2013 году он помог "Сиэтлу" впервые в истории стать победителем Супербоула.

Уилсон – очень известный персонаж не только в мире спорта, ведь его супруга – знаменитая певица Сиара. Для обоих их брак – второй в жизни. Интересно, что до "росписи" в 2016 году Сиара и Расселл отказались от секса, хотя встречались более года.

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В 2017 году у них родилась дочь Сиенна. От первого брака у певицы есть сын Фьючерс. А буквально вчера пара объявила, что у них будет еще один сын. Причем сделала это оригинальным способом, о чем сообщила в соцсетях.

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