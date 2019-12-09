Накрутить круговых в Кэмбридже: украинец вырывает первое "золото" Кубка мира на родине "Олл Блэкс"

Украинец уже становился чемпионом Европы 2018 года в любимом скрэтче

Роман Гладыш

Украинский велосипедист Роман Гладыш выиграл золотую медаль на четвертом этапе Кубка мира по велотреку на родине регбийной сборной "Олл Блэкс" в Новой Зеландии. 24-летний львовянин не оставил соперникам шансов в гонке скрэтч в Кэмбридже. Ранее мы сообщали, что украинка вырвала бронзовую медаль спринта на Кубке мира в Шотландии.

Для Гладыша это первая победа на этапах Кубка мира. Но к пьедесталам самых крупных соревнований ему не привыкать – летом 2018 года Роман взял "золото" в коронном скрэтче на чемпионате Европы в Глазго. А в 2017 году году ему удалось вырвать бронзовую награду первенства континента.

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Напомним, что скрэтч – это гонка с массового старта на 15 км. Старт дается с хода после прохождения нейтрального круга. Победитель определяется по результатам заключительного финиша, но отставшие на круг снимаются с соревнования. А если лидер обогнал всех остальных соперников на круг, то гонка считается завершенной.

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Ранее мы давали, что чемпионат Европы Украина закончила "бронзой" в гите. Евро по велотреку в нидерландском Апелдорне Украина завершила с тремя женскими медалями. Последнюю награду взяла Елена Старикова на своей коронной дистанции – в гите на 500 метров.

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