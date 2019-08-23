"Налет" Драконов: украинские спортсмены взяли "золото" на Чемпионате мира по гребле

Наши ребята были лучшими в Таиланде

Украинские спортсмены завоевали золото на Чемпионате мира по гребле на драконах / Фото: Facebook

Сборная Украины завоевала золото на Чемпионате мира по гребле на лодках "Дракон", который проходит в Паттайе (Таиланд).

Чемпионат продлится еще три дня, поэтому у сборной есть шанс принести несколько побед в разных категориях. На этот раз победоносной оказалась команда мастеров (мужчины) на дистанции 2 000 метров в классе лодок Д-12.

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14-й чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон" стартовал в Таиланде. Принимает соревнования курортная Паттайя — город, расположенный на восточном берегу Сиамского залива. На соревнования съехались более 3 000 участников из 28 стран.

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Отметим, что Дракон, или драгонбот — большое 20-местное каноэ, с головой дракона и хвостом. Впереди сидит барабанщик, который бьет в большой барабан, задавая ритм гребцам. Двадцать гребцов сидят по десять с каждой стороны. На корме находится рулевой. Официальные соревнования проводятся только на 10-местных и 20-местных лодках на дистанциях 200, 250, 500, 1 000 и 2 000 метров в мужском, женском и смешанном (микст) классах. Соревнования регулируются Международной федерацией драгонбота и входят в программу Всемирных игр.

Напомним, что мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии, которое начнется 21 августа, осталось без своей суперзвезды. Спортсменка погпалась на допинге.

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