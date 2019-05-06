Наша героиня "Бриллиантовой лиги": "В Дохе температура доходила до 47 градусов"

Ярослава Магучих прокомментировала свой рекорд и пообещала покорить высоту в два метра

Магучих в Дохе. Фото: Instagram

Серия "бриллиантовых" соревнований стартовала в столице Катара Дохе - там же, где и завершится этот легкоатлетический сезон. Именно в этом городе, только на другой арене, осенью пройдет чемпионат мира-2019. Но радовать украинцев Доха начала заранее: уже на первом этапе Бриллиантовой лиги "сине-желтые" завоевали три медали!



Самая сенсационная из них, конечно, - золотая награда нашей 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Два года она блистала на юношеских соревнованиях, устанавливала рекорды и просто была на голову выше других тинейджеров на юношеской Олимпиаде и чемпионатах мира и Европы U18. Теперь же Ярослава сделала более чем уверенный прыжок во взрослый спорт. На дебютном для себя этапе Бриллиантовой лиги юная украинка тут же стала первой, установив личный рекорд на открытых площадках - 1,96 м (пробовала замахнуться и на два метра, но не получилось) и добившись исторического результата: еще никто в лиге не выигрывал в таком юном возрасте!



Пусть здесь не было самой прыгучей и супертитулованной Марии Ласицкене, но перелететь на пять сантиметров опытную болгарку Мирелу Демиреву, стоявшую на пьедестале ОИ в Рио-2016, уже многого стоит. Тем более 1,96 м - совсем не детский результат, с таким в прошлом году медали ЧЕ брали.



"Атмосфера была очень крутая, я рада, что меня позвали выступать, - поделилась с нами впечатлениями Ярослава. - В Дохе было жарко. Днем температура доходила до 47 градусов, и выйти на улицу было невозможно. Но соревнования были вечером при 30 градусах, и тогда было лучше. Про результат вообще с тренером не думали, но знали, что я готова прыгать высоко. Честно говоря, не сильно чувствуется разница с юношескими турнирами. Я просто соревнуюсь сама с собой и с планкой. Девочки-соперницы поздравляли меня и были рады. После выступления чувствовала к себе повышенное внимание среди журналистов, когда проходила коридор с камерами. Родственники меня уже поздравили. Будем продолжать готовиться к следующим соревнованиям. Главный старт у меня - чемпионат Европы U20 в июле".



Хоть на тренировках Магучих не пыталась прыгать 2 м, но уверена, что нового рекорда долго ждать не придется: "Я думаю, планка в два метра скоро мне покорится. Олимпиада? Квалификационный норматив у меня есть, но нужно еще быть в тройке на взрослом чемпионате Украины". Конкуренция в прыжках в высоту у нас серьезная: кроме Ярославы, на квоты претендуют вице-чемпионка мира Юлия Левченко, Катерина Табашник, Ирина Геращенко и Оксана Окунева.



А пока вне спорта мир шумит о финальной серии "Мстителей", тоже, кстати, бьющей рекорды, Ярослава вспомнила о том, как сама побывала в атмосфере "Марвел". В прошлом году она стала частью рекламной кампании кинотеатра в своем родном Днепре: "Это было интересно, что-то новое для меня. Все топовые спортсмены Днепра снимались в образе супергероев. Я выбрала Гамору из "Стражей Галактики". Мне показалось, что мы немного похожи: у нас есть воинственный характер".



Между тем с "серебром" в прыжках в длину из Дохи уехала Марина Бех-Романчук. Наша вице-чемпионка Европы прыгнула на 6,74 м, уступив лишь колумбийке Катрин Ибаргуэн (6,76), которая три года назад выиграла Олимпиаду в тройном прыжке. А трехкратная призерка чемпионатов Европы Анна Рыжикова стала "бронзовой" в беге на 400 м с барьерами - проиграла 1,21 с победительнице, олимпийской чемпионке Далайле Мухаммад из США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Наша героиня "Бриллиантовой лиги": "В Дохе температура доходила до 47 градусов"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"