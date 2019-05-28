Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

28 мая, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки


Российский фермер Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень снова отличился на турнире пощечин. В ходе соревнований под названием "Каменные лица" Пельмень в первом же раунде нокаутировал Кирилла Терешина, известного под прозвищем Руки-Базуки. При этом Василий Камоцкий, чей вес составляет 170 кг, сперва выдержал мощную пощечину Терешина, а затем отвесил сопернику такую ответку, что тот, хоть и сумел подняться, но тут же бы снова упал, если бы его не схватили под руки. "Нашатырь сюда! Нашатырь!!!" – тут же пронеслось по залу.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске состоялся чемпионат по спортивным пощечинам. Турнир проходил по олимпийском системе – на выбывание. Правила были следующие:

  • Двое мужчин поочередно бьют друг друга по щеке открытой ладонью.
  • Оппоненты разделены тумбой для армрестлинга.
  • Проигрывает тот, кто отказывается от продолжения борьбы (или же оказывается в нокауте, или же нарушает правила)

Там также победил 170-килограммовый фермер Василий Камоцкий – 28-летний бородач по прозвищу Василий Пельмень. "Вообще-то, я миролюбивый человек, в драках не участвовал. И не ожидал, что люди с первого же удара будут падать", – говорил Камоцкий.

Как сообщалось ранее, боец UFC избил бывшую жену и похитил сына: полиция разыскивает спортсмена. Бразильская полиция разыскивает бойца по прозвищу "Ковбой" за избиение женщины и жестокое обращение с ребенком.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег UFC

Вы сейчас просматриваете новость " "Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткий нокаут в женских боях без правил: бразильянка Андраде чуть не сломала шею сопернице

12 мая, 11:02

Сумасшедший по силе удар пришелся на затылок американки, которую с огромной силой швырнули на канвас

Чемпионка UFC сфотографировалась абсолютно голой

Сегодня, 10:34

Джессика Андраде прикрыла интимные места чемпионским поясом

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Ани Лорак заподозрили в беременности (фото)

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:49

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

26 мая, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

26 мая, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

"Динамо" одержало волевую победу над "Львовом" в УПЛ

26 мая, 19:01

Киевляне спаслись в концовке встречи после двух голевых навесов Де Пены

Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

26 мая, 05:50

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь