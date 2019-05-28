"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

Российский фермер Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень снова отличился на турнире пощечин. В ходе соревнований под названием "Каменные лица" Пельмень в первом же раунде нокаутировал Кирилла Терешина, известного под прозвищем Руки-Базуки. При этом Василий Камоцкий, чей вес составляет 170 кг, сперва выдержал мощную пощечину Терешина, а затем отвесил сопернику такую ответку, что тот, хоть и сумел подняться, но тут же бы снова упал, если бы его не схватили под руки. "Нашатырь сюда! Нашатырь!!!" – тут же пронеслось по залу.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске состоялся чемпионат по спортивным пощечинам. Турнир проходил по олимпийском системе – на выбывание. Правила были следующие:

Двое мужчин поочередно бьют друг друга по щеке открытой ладонью.

Оппоненты разделены тумбой для армрестлинга.

Проигрывает тот, кто отказывается от продолжения борьбы (или же оказывается в нокауте, или же нарушает правила)

Там также победил 170-килограммовый фермер Василий Камоцкий – 28-летний бородач по прозвищу Василий Пельмень. "Вообще-то, я миролюбивый человек, в драках не участвовал. И не ожидал, что люди с первого же удара будут падать", – говорил Камоцкий.

Как сообщалось ранее, боец UFC избил бывшую жену и похитил сына: полиция разыскивает спортсмена. Бразильская полиция разыскивает бойца по прозвищу "Ковбой" за избиение женщины и жестокое обращение с ребенком.

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