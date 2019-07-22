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Наши синхронистки в Корее выиграли шесть медалей и накормили соперниц "Оленкой"

22 июля, 14:06

Украинки на чемпионате мира взяли историческое "золото" и изобразили мир животных

Наши "русалки" на чемпионате мира собрали солидный букет наград
Наши "русалки" на чемпионате мира собрали солидный букет наград. Фото: AFP

Набултыхались мы в корейских водах уже на шесть медалей и идем в третью неделю чемпионата мира в Кванджу с хорошими шансами на пополнение улова. Самый богатый наш вид здесь - артистическое плавание. Украинки за неделю с хвостиком в Южной Корее взяли историческое первое "золото" в хайлайте и еще пять традиционных бронзовых наград, а главное - лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. Россия и Китай в групповых и парных видах пока "непотопляемые", поэтому довольствуемся третьими местами. Впрочем, как и два года назад в Будапеште. Только тогда нам не покорилась техническая программа, а успешнее были выступления в соло, ведь примой была Анна Волошина. С тех пор спортсменка родила дочь и уехала тренировать синхронисток в США.­

На финише мундиаля наши "артистки" добавили к "бронзе" в технической программе и дублю дуэта Марты Фединой и Анастасии Савчук еще и медали в произволках - в команде на восемь человек и комбинации на десять. "Наше комби называется "Волшебный Замок", - делится Яна Нарежная. - Безумно интересная постановка, музыка, а нашей фишкой является первый акробатический прыжок в исполнении Алины Шинкаренко и, конечно же, представление перед прыжком в воду: там мы изображаем мир животных".

Для нашей солистки Марты это дебютный взрослый чемпионат мира: 17-летняя харьковчанка взяла здесь четыре медали. А ее партнерша Анастасия - больше всех в команде - шесть. В свободное время украинки учили корейские словечки и ходили в местное караоке, а перед отъездом обменялись подарками с коллегами-кореянками. В основном делились сладостями. Хозяйкам чемпионата достались конфеты "Птичье молоко", шоколадка "Оленка", несколько магнитов и другие сувениры с национальной символикой. Уезжали девушки в предчувствии долгожданного отпуска. "Море, солнце, пляж. Жди нас", - написала из аэропорта Марина Алексеева. А Валерия Апрелева добавила: "Котики, всех с отпуском".
Между тем в прыжках в воду мир продолжил удивлять 13-летний Алексей Середа. После сенсационного четвертого места в дуэте с Олегом Сербиным юный прыгун остановился в шаге от пьедестала и в личных соревнованиях на вышке. Его обогнали только китайцы Ян Цян и Ян Хао и экс-украинец под российским флагом Александр Бондарь. На три позиции от Леши отстал звездный Том Дэйли, трехкратный чемпион мира из Великобритании, который ошибся на втором и пятом прыжках. Прыжок Середы в полуфинале признали прыжком дня по версии FINA. А в соцсетях его называют "чудо-мальчиком" и будущей звездой прыжков в воду. Но у него на этом ЧМ была впечатляющая компания одногодок: два первых места в женской вышке заняли девочки, которым тоже по 13 лет - Чэнь Юйси и Лу Вэй. Причем Чэнь выиграла у соотечественницы с отрывом в 61,2 балла!



Вчера на ЧМ стартовали пловцы. Наш рекордсмен мира Андрей Говоров квалифицировался в финал на дистанции 50 м баттерфляем с третьим временем и сегодня поборется за медаль. Также приступят к прыжкам в воду хайдайверы: с 27 метров будут сигать Алексей Пригоров, призер ОИ на трамплине, в 9 раз ниже, и Вячеслав Колесников, а с 20 м - Антонина Вышиванова. А Кэти Ледеки впервые в карьере не победила на дистанции 400 м вольным стилем.


Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

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Тег чемпионат мира, синхронное плавание

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АВТОР:

Катерина Макаревская

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