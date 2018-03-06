"Наши спортивные результаты – следствие проблем страны вообще": как украинцы воевали за "бронзу" на ЧМ

О скандале на зальном "мире" – когда женской команде Украины сначала присудили "бронзу" в эстафете 4х400, а потом отобрали – "Сегодня" рассказал наш гостренер Вячеслав Тыртышник, который занимался этой ситуацией в Бирмингеме.

— Когда Таня Мельник передавала Кате Климюк палочку, британка наступила Кате на пятку. На пятке есть след от шипа. И она завернула ей пятку внутрь. То есть Катя всю дистанцию, 400 метров, бежала с завернутой внутрь пяткой. И больше думала о том, как бы шиповок не слетел, чем о том, как быстрее пробежать.

С трибун всего этого не было видно. Мы спускаемся к девчонкам, а Катя говорит: "Вы что, не видели, что я вот так бежала? На меня наступили. Хотя даже не знаю — кто". Я говорю: срочно подаем протест, есть видео, все увидим. Протест у нас приняли, долго никакого ответа. Там есть такой рефери на видео. Его решения в принципе уже не меняются. Он сначала выходит и говорит: нет здесь нарушения. Но мы еще более доступно стали объяснять. Принес ему шиповок, показал, что внутрь был завернут. Он — окей, пойду еще раз посмотрю. Выходит недовольный — потому что он тоже британец — и говорит: у меня для вас радостная новость, я дисквалифицировал британскую команду. Мы со сдержанной радостью пошли к девчонкам, сказали, что есть надежда. Потому что знали, сейчас еще будет протест британской сборной на это решение. И они его тут же подали. Пока там решалось, я обновлял сайт ИААФ: полчаса мы там светились, как бронзовые призеры. Решали они долго, потому что еще Ямайки протест рассматривали. Но у тех 100-процентное нарушение было.

— Кстати, какое?

— Там такая ситуация. За 150 метров до финиша этапа, это было на первом, участниц второго этапа выстраивают в той последовательности, в какой их команды сейчас находятся на дистанции. И дальше, уже кто бы кого ни обгонял, перестраиваться на линии, где передают палочку, нельзя. А Ямайка поменялась. Ямайская спортсменка нашу обогнала, и на линии спортсменка из Ямайки решила стать перед нашей, так делать запрещено.

— Понятно. Возвращаемся к апелляции британок…

— Да, и вот спускается апелляционное жюри. Это последняя инстанция, после них решение не меняется. Уже поздно было, все разошлись с манежа. А мы с ними еще полчаса общались. Они говорят: мы принимаем все ваши доводы, мы согласны, что наступили, мы согласны, что украинка без пятки была — но вот мы считаем, что это не повод для дисквалификации британской команды. Потому что это контактная эстафета, это было в борьбе и все остальное. Это было совершенно неубедительно, мы говорим, что категорически не согласны. А они: ваше право быть несогласным, но решение таково.

"Снять британскую команду в Британии при британском главе ИААФ…"

— Для себя сделал вывод, что, к сожалению, в Британии британскую команду при британском президенте ИААФ просто, наверное, не снимают ни за что. Я даме из апелляционного жюри сказал: "Это явные признаки дискриминации". А она: "Я не британка, я канадка". Говорю: "Все равно. Для вас — канадцев, британцев, американцев — одни правила, а для нас другие". Тут же вспомнил им, как в Лондоне американская команда, когда потеряла палочку, перебежку делала. Другим так не дают.

— Если бы три года назад на выборах президента ИААФ победил не Коэ, а Бубка – как считаете, могли бы протесты сейчас разрешится по-другому?

— Ну, конечно. Даже при Коэ, даже в Бирмингеме, но была бы не британская команда, никто бы внимания не обратил и наш протест был бы удовлетворен. И были бы бронзовыми призерами. Но, к сожалению, сложились три таких фактора. Хотя, ну просто явное нарушение. Катя из-за этого пробежала может на секунду-полторы медленнее, чем могла. А пробежала бы в свою силу, может и обогнали бы их на финише.

— Есть смысл еще побороться, обратится в Спортивный арбитраж в Лозанне?

— Это бесполезно. Вот думаем сейчас какое-то письмо написать, выразить возмущение. Хотя это президент федерации решение должен принимать. Но возмутиться как-то нужно. А судится бесполезно, результаты утверждены, таких прецедентов просто не было. Хотя не помню и прецедентов — чтобы видеорефери принимал решение, апелляционное жюри его меняла.

— А чтобы шиповок снимали, такое часто бывает?

— Подобных ситуаций не припомню. На 800 метров, на полторашке, где контактная борьба, во время забега такое да, иногда бывает.

Gutsol & Hutsol: визу дали... после ЧМ

— У нас заколдованная эстафета 4х400 на этом чемпионате. Мужская команда ее вообще не бежала, потому что Евгению Гуцолу не дали британскую визу.

— У Жени два заграничных паспорта и в одном фамилия написана через "G", в другом через "H". Он нам об этом, к сожалению, не сказал, может, поступили бы как-то иначе. По его визе была задержка. Мы пытались решить через МИД, через консульство Британии в Варшаве, через оргкомитет ЧМ, стучались во все двери. Но везде ответ: ни одна организация не имеет влияния на иммиграционного офицера. А он с проверками затянул. Сегодня мне сообщили, что Жене открыли визу, с 1 марта – но когда чемпионат уже закончился.

"Левченко не машина, а 20-летняя девочка"

— Сборная Украины в 14-й раз участвовала в зальном ЧМ, и впервые вернулась без медалей. Провал или нет?

— Я бы не стал называть это провалом, но конечно, неприятно. Досадно за Юлю Левченко (прыжки в высоту), которая приучила нас к победам, победам красочным. И тут для меня, конечно, было сюрпризом, что она не справилась с детской для нее высотой (193 см). За полторы недели до отъезда она свободно взяла 195, сделала попыточку на 198... Была в совершенно хорошей форме. А здесь говорит: не на нахожу объяснений, сказать, что плохо себя чувствовала – не могу, видимо, к сожалению, просто не мой день. В конце концов, надо понимать, что она не машина, а 20-летняя девочка… Мы, конечно были уверены, что в этой дисциплине у нас будет медаль. И, получается, что заслуженную медаль в 4 по 400 у нас отобрали.

Команда молодая, шесть мест в десятке, в принципе, считаю неплохо. 4-е место эстафета, 5-е место Левченко, 7-е место Ира Геращенко (тоже прыжки в высоту). И 19-летняя Алина Шух (пятиборье), которая все крепнет и крепнет со взрослыми спортсменами, добралась уже до 7-го места на взрослом чемпионате мира. 8-я Аня Рыжикова с двумя личными рекордами (бег на 400 м), что очень приятно. Ну и Марина Бех (прыжки в длину), которая тоже прыгнула слабо для себя, но, тем не менее, это 10-е место на чемпионате мира.

— На зальных ЧМ дважды с "серебром" в семиборье у нас был Касьянов. В этот раз – снялся.

— Леша – возрастной спортсмен (32 года). Понятно, что ему было трудно побороться за тройку, но, думаю, пятым финишировал бы без проблем. Но получился спазм на барьерах, и дальше продолжать смысла не было. Мог только усугубить травму, а жизнь же на этом чемпионате не заканчивается.

"Детей была река, а теперь пересыхающий ручеек"

— Так что провалов особых не было, но ярких побед тоже не получилось. Оно рано или поздно должно было случиться. Это же не следствие того, что у нас сейчас происходит в сборной. А следствие того, что уже много-много лет лежат детские спортивные школы. Если мы раньше получали подпитку от детского спорта – это как полноводная река была, то сейчас это пересыхающий ручеек. Детей поступает от резервного спорта все меньше и меньше. Но даже был маленький шаг – чуть повысили зарплаты тренерам в детских спортивных школах, но это капля, повышать нужно значительно больше, чтобы пошли туда работать.

— Какие там зарплаты, сориентируете?

— Начинающим тренерам, может быть, от 3 тысяч стартует. Относительно заслуженный может быть ну 8 тысяч. Но чтобы туда пошли работать после института физкультуры, зарплата должна быть реально достойной.

Вторая проблема. Детские спортивные школы в большинстве своем, наверное, не имеют своих спортивных баз как таковых. Нет стадионов, нет теплых раздевалок… А как же туда пойдут дети? Начинать надо с них. Поднимать детский спорт. И опять же, только лет через десять мы увидим эффект. Спортивные результаты сейчас – это следствие проблем страны вообще.

Напомним, что украинская мужская команда не стартовала в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия одного из спортсменов – Евгений Гуцол не смог отправиться на ЧМ в Бирмингем из-за проблем с визой.