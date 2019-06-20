Назван знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Европейских игр

51-летний Николай Мильчев будет нести флаг Украины в Минске 21 июня, он становился олимпийским чемпионом в стрельбе 19 лет назад

Николай Мильчев - знаменосец сборной Украины на Европейских играх. Фото НОК Украины.

Почетную миссию нести украинский флаг на торжественной церемонии открытия Европейских игр 2019 года, которая состоится 21 июня в столице Беларуси Минске, доверена самому опытному спортсмену сборной. Им станет олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее, обладатель Олимпийского рекорда, который невозможно превзойти, трехкратный рекордсмен мира и обладатель девяти наград Кубка мира по стендовой стрельбе – 51-летний Николай Мильчев.

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Прибыв в Минск, известный стрелок, который удачно сочетает свою спортивную карьеру с тренерской деятельностью, а также возглавляет отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области, отметил, что ему приятно снова находиться в спортивной семье Украины.

"Действительно, очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ​​ответственную миссию – нести флаг Украины на церемонии открытия мультиспортивного форума. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления в Минске-2019", – сказал Николай Мильчев.1

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он специализируется на прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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