В японской столице уже придумали как будут бороться с 35-градусной жарой

Август - самый жаркий месяц в Токио / Фото: AFP

Названа главная проблема Олимпиады-2020 в Токио https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/720/9aa/5d47209aa1828.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/720/9aa/5d47209aa1828.jpg 2019-08-04T21:14:59+03:00 Другие В японской столице уже придумали как будут бороться с 35-градусной жарой

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года продумал ряд мер по защите от жаркой погоды, поскольку обычно в июле-августе в японской столице воздух прогревается до температуры выше 35 градусов.

"Мы намерены устанавливать навесы, а также большие вентиляторы рядом с зонами досмотра перед входами на спортивные объекты. Также вентиляторы мы хотим разместить через определенные промежутки и непосредственно на открытых аренах", – рассказали в оргкомитете. Кроме того, все объекты планируется оборудовать датчиками, измеряющими не только температуру воздуха, но и влажность. "Их показания будут каждый час фиксироваться, чтобы в случае превышения норм принять дополнительные меры против жары", – добавили в оргкомитете.

Что касается медицинской помощи, то во время Игр планируется организовать специальные врачебные группы быстрого реагирования на случай, если кто-либо из спортсменов или болельщиков почувствует недомогание. "На каждом спортивном объекте мы создадим медицинский кабинет из расчета два врача и четыре медсестры на 10 тысяч человек", – рассказали в пресс-службе.

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Жаркая влажная погода может стать одной из главных проблем проведения летних Олимпийских игр в японской столице, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Наибольшие опасения вызывают многочасовые марафон, спортивная ходьба на длинные дистанции, а также соревнования по теннису.

В рамках подготовки к Играм 2020 года администрация Токио установила по городу оборудование для распыления водяного пара. Среди других мер – укладка асфальта с покрытием, способным поглощать тепло, его температура под прямыми солнечными лучами на 8 градусов ниже по сравнению с обычным покрытием. Чтобы минимизировать воздействие жары, часть дисциплин на открытом воздухе будет начинаться очень рано – около 6 утра.

Ранее оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представил маршрут эстафеты олимпийского огня. Эстафета пройдет через все 47 префектур Японии. Во время эстафеты огонь, в частности, побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима, факелоносцы пробегут по главным историческим и популярным достопримечательностям страны. Эстафета также захватит районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий.

Напомним, что недавно были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

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