Названы лучшие спортсмены и команда года по версии Laureus

Сербский теннисист Джокович и американская гимнастка Байлз стали лауреатами премии Laureus

Симона Байлз - спортсменка года по версии Laureus.

Названы лучшие спортсмены и команда года по версии Laureus //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b27/2e6/5c6b272e6992a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b27/2e6/5c6b272e6992a.jpg 2019-02-18T23:47:04+02:00 Другие Сербский теннисист Джокович и американская гимнастка Байлз стали лауреатами премии Laureus

Сербский теннисист Новак Джокович и американская гимнастка Симона Байлз признаны лучшими спортсменами года по версии академии Laureus на торжественной церемонии в Монако. В борьбе за награду 31-летний серб опередил британского пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, американского баскетболиста Леброна Джеймса, кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге, а также футболистов Килиана Мбаппе (Франция) и Луку Модрича (Хорватия). Джокович начал прошлый год за пределами первой десятки мирового рейтинга, но в ходе сезона сумел вернуться на первую строчку. В 2018 году он выиграл четыре турнира, в том числе Открытый чемпионат США и Уимблдон.

На награду лучшей спортсменке года претендовали также теннисистки Симона Халеп (Румыния) и Ангелика Кербер (Германия), чешка Эстер Ледецкая (горные лыжи/сноуборд), швейцарская триатлонистка Даниэла Риф и американская горнолыжница Микаэла Шиффрин. Симона Байлз на чемпионате мира-2018 завоевала шесть наград, в том числе четыре "золота".

В номинации "Прорыв года" победила японская теннисистка Наоми Осака, недавно возглавившая мировой рейтинг. Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер стал обладателем награды за достижения в карьере.

Список лауреатов в других номинациях:

"Дух спорта" – Линдси Вонн (горнолыжный спорт, США)

"Выдающееся достижение" – Элиуд Кипчоге (легкая атлетика, Кения)

"Возвращение года" – Тайгер Вудс (гольф, США)

"Спортивная персона года с ограниченными возможностями здоровья" – Генриета Фаркашова (горнолыжный спорт, Словакия)

Сборная Франции по футболу стала обладателем спортивной награды Laureus в номинации "команда года". На премию также были номинированы сборная Европы по гольфу, выигравшая Кубок Райдера, клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз", команды Формулы-1 "Мерседес", олимпийская сборная Норвегии, победившая в медальном зачете на Играх в Пхенчхане, а также мадридский футбольный клуб "Реал". Сборная Франции в прошлом году победила на чемпионате мира по футболу. Награду получил наставник сборной Франции Дидье Дешам:

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Источники: Сегодня|Спорт , РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.