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Не было равных: украинцы выиграли смешанную эстафету на Европейских играх

23 июня, 22:58

Эстафетная команда принесла 12 баллов в общий зачет легкоатлетов

Фото: НОК Украины

Украинская команда в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Алексея Позднякова и Анны Рыжиковой завоевала "золото" в смешанной эстафете 4х400 м на Европейских играх 2019 года в Минске. Наши легкоатлеты преодолели дистанцию за 3.17,31 минуты. Серебряные медали достались чехам, а бронзовые – португальцам.

Успешное выступление нашей команды в смешанной эстафете принесло Украине 12 очков в общий зачет соревнований по легкой атлетике.

Ранее мы писали, что самбисты пополнили копилку Украины шестью медалями на Европейских играх. В заключительный соревновательный день по самбо украинцы завоевали "серебро" и "бронзу".

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег легкая атлетика, медали, Эстафета, Европейские игры

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Сегодня|Спорт

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