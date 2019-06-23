Не было равных: украинцы выиграли смешанную эстафету на Европейских играх
Эстафетная команда принесла 12 баллов в общий зачет легкоатлетов
Украинская команда в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Алексея Позднякова и Анны Рыжиковой завоевала "золото" в смешанной эстафете 4х400 м на Европейских играх 2019 года в Минске. Наши легкоатлеты преодолели дистанцию за 3.17,31 минуты. Серебряные медали достались чехам, а бронзовые – португальцам.
Успешное выступление нашей команды в смешанной эстафете принесло Украине 12 очков в общий зачет соревнований по легкой атлетике.
Ранее мы писали, что самбисты пополнили копилку Украины шестью медалями на Европейских играх. В заключительный соревновательный день по самбо украинцы завоевали "серебро" и "бронзу".
Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.
Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Не было равных: украинцы выиграли смешанную эстафету на Европейских играх". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самбисты пополнили копилку Украины шестью медалями на Европейских играх
В заключительный соревновательный день по самбо украинцы завоевали "серебро" и "бронзу"
Призерка Евроигр: "Ничего не шло, но Ирише Блохиной приснилось, что я выступаю под "Ромео и Джульетту"
Украинская гимнастка завоевала две бронзы в Минске под "Ромео и Джульетту" в исполнении Королевского филармонического оркестра
"Нуль дыскрымінацыі" и сине-желтые узоры: как Минск встретил Европейские игры
В столице Беларуси на каждом углу обсуждают спорт
16-летняя украинская гимнастка завоевала две медали в один день Европейских игр-2019
В индивидуальном многоборье Влада Никольченко стала пятой