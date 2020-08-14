Не было живого места: жуткий град и ледяные потоки заставили велогонщиков прятаться в машинах

После второго этапа "Критериум Дофине" — гонки, которую называют репетицией "Тур де Франс", с велогонщиков можно было снимать побои. А все дело в том, что прямо на трассе спортсмены попали под сильнейшую грозу с градом. Ранее мы сообщали, что во время первой гонки после карантина умер 20-летний велонгонщик.

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Град начался в концовке второго этапа гонки. И градины были размером с шарики для пинг-понга. Поэтому, как сообщали очевидцы, и болельщикам, стоявшим вдоль дороги, и некоторым велогонщикам, пришлось срочно искать укрытие. Многие прятались в автомобилях и под деревьями. Так что не удивительно, что не все участники гонки сумели добраться до финиша.

Тони Мартина из Jumbo-Visma, финишировавшего последним, болельщики закрыли надувным матрасом. По дороге потекла река со льдом, и велогонщикам пришлось какое-то время добираться до финиша пешком.

А те, кто все-таки сумел перетерпеть и поехать дальше, пересекали финиш мокрыми и побитыми. Так велогонщик команды Deceuninck-QuickStep Тим Деклерк опубликовал в Instagram фото своей спины, на которой нет живого места. На фотографии видны огромные и частые синяки от градин.

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И Деклерк — не единственный пострадавший спортсмен. Многие участники гонки получили аналогичные травмы. Несмотря на непогоду, словенский гонщик Jumbo Visma Примож Роглич стал победителем второго этапа многодневки "Критериум Дофине". И это позволило ему перехватить лидерство в общем зачете.

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