Не футбольным Евро единым: из-за коронавируса могут отменить и Олимпиаду в Токио

Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с распространением коронавируса не пойдет на спад в ближайшие два месяца. Функционера цитирует AP. Игры в столице Японии должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее УЕФА из-за коронавируса не исключил отмены Евро-2020.

"Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю, – заявил Ричард Паунд. – Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться еда, оборудоваться олимпийская деревня, отели, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады. Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены – МОК не пошлет их соревноваться в условиях пандемии"

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Отметим, что на днях о готовности принять Олимпиаду-2020 вместо Токио заявили в Лондоне, принимавшем Игры 2012 года.

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