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Не хотят сидеть на изоляции: в России объяснили свой отказ ехать на чемпионат Европы в Киев

28 августа, 15:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Российская сторона не захотела заранее оплачивать проживание в отеле

Представители России объяснили, почему отказались участвовать в чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Украине. Они утверждают, что пока нет окончательного решения о проведении этого турнира в условиях пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября, окончательное решение о его проведении будет принято 28 сентября.

"Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы.

Также я хочу заметить, что вопрос о проведении этого турнира будет решаться только в конце сентября. Да, заявки поданы, но официальное решение будет принято позднее. А если нет решения, будет ли чемпионат Европы, то как мы можем в нем участвовать или не участвовать?", – сказала президент ВФХГ и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в интервью ТАСС.

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По словам главы ВФХГ, даже если в сентябре подтвердят проведении турнира, то российская сторона уже сейчас должна будет оплатить проживание в Киеве, что они считают нецелесообразным.

"А это невозвратная сумма, и я не вижу смысла рисковать деньгами. Далее, если бы мы решили выступать в Киеве, то прямого сообщения с Украиной у России нет. Самолеты не летают, поэтому нам пришлось бы добираться обходными путями", – заключила главный тренер сборной России.

Всего в турнире примут участие около 300 гимнасток из 39 стран: 145 взрослых (44 индивидуальных и 17 групп) и 138 юниоров (только индивидуальные).

Смотрите сюжет о том, как дыхательная гимнастика помогает в борьбе с коронавирусом:

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художественная гимнастика Чемпионат Европы российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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