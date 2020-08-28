Не хотят сидеть на изоляции: в России объяснили свой отказ ехать на чемпионат Европы в Киев

Представители России объяснили, почему отказались участвовать в чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Украине. Они утверждают, что пока нет окончательного решения о проведении этого турнира в условиях пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября, окончательное решение о его проведении будет принято 28 сентября.

"Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы. Также я хочу заметить, что вопрос о проведении этого турнира будет решаться только в конце сентября. Да, заявки поданы, но официальное решение будет принято позднее. А если нет решения, будет ли чемпионат Европы, то как мы можем в нем участвовать или не участвовать?", – сказала президент ВФХГ и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова в интервью ТАСС.

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По словам главы ВФХГ, даже если в сентябре подтвердят проведении турнира, то российская сторона уже сейчас должна будет оплатить проживание в Киеве, что они считают нецелесообразным.

"А это невозвратная сумма, и я не вижу смысла рисковать деньгами. Далее, если бы мы решили выступать в Киеве, то прямого сообщения с Украиной у России нет. Самолеты не летают, поэтому нам пришлось бы добираться обходными путями", – заключила главный тренер сборной России.

Всего в турнире примут участие около 300 гимнасток из 39 стран: 145 взрослых (44 индивидуальных и 17 групп) и 138 юниоров (только индивидуальные).

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