Не хватило всего 17 сотых: украинская горнолыжница заняла второе место на престижном старте в Италии

Ольга Кныш / Фото: Instagram

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23-летняя украинская горнолыжница Ольга Кныш заняла второе место на соревнованиях в гигантском слаломе, которые прошли в итальянском Абетоне. Ранее мы писали,что американка Шиффрин в Лапландии побила рекорд и увеличила стадо оленей.

В решающем спуске в Абетоне львовянка Кныш оказалась всего на 17 сотых секунды медленнее итальянки Карлотти Де Леонарис, которая победила с результатом в 2.10.27. Это первая столь высокая позиция украинской горнолыжницы в этом году. Отметим, что Ольга является чемпионкой Украины по горнолыжному спорту и в прошлом сезоне жаловалась на значительное сокращение финансирования после Игр-2018 в Пхенчхане. Отметим, Микаэла Шиффрин на Олимпиаде в Корее стала двукратной чемпионкой в гигантском слаломе, украинка Кныш до финиша не доехала.

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Мы также сообщали, чтоизвестную австрийскую горнолыжницу с трассы эвакуировали на вертолете. Первая же гонка Кубка мира по горным лыжам закончилась ужасным падением и больничным до конца сезона для одной из топовых участниц – австрийки Бернадетте Шильд. Во время прохождения второй попытки в слаломе-гиганте в Зельдене 30-летняя австрийка допустила ошибку на одном из виражей и вылетела с трассы.

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