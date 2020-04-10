Не моргая, бил по "бегущему кабану": день рождение у снайпера №1, увидевшего теракт в Мюнхене

Одессита не выпускали на чемпионат мира по политическим причинам, но он взял свое

Сегодня 79 лет исполняется украинскому снайперу №1, олимпийскому чемпиону-1972 в стрельбе из винтовки по "бегущему кабану", шестикратному чемпиону мира и шестикратному чемпиону Европы Якову Железняку. Ранее мы писали, что "Золотой" Олимпийский стрелок из Одессы рассказал, что значит бить по бегущему "оленю".

Железняк начал активно заниматься спортом с 9 лет благодаря матери, старавшейся заменить ему погибшего на войне отца. Он увлекся стрельбой в 14 лет во время учебы в Одесском машиностроительном техникуме, но одновременно продолжал заниматься и боксом. Лишь в 1963 году парень окончательно сделал выбор в пользу стрельбы и начал выступать за одесское "Динамо".

Результаты Якова стремительно улучшались, и в следующем году украинец стал чемпионом СССР в стрельбе из винтовки, а в последующие два года завоевал золотые медали на чемпионатах Европы и мира. В 1967 году советское правительство по политическим мотивам запретило стрелку с еврейскими корнями выезд на чемпионат мира в Италию в связи с военными действиями в Израиле, и Железняк в знак протеста ушел из спорта и пропустил Олимпиаду-1968.

Яков Железняк

Но через два года после своего протеста одессит возобновил тренировки, когда узнал, что в олимпийскую программу вернули его любимую дисциплину – стрельбу по движущейся мишени. Именно в этом виде Железняк стал олимпийским чемпионом Мюнхена, выбив 569 очков, что являлось мировым рекордом.

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"Немцы тогда организовали Олимпиаду по высшему классу. Видимо, они пытались оправдать себя после окончания второй мировой войны… Свою победу в стрельбе "по бегущему кабану" я одержал 1 сентября и отпраздновал ее со всей командой. Потом, помню, меня уговаривал уехать Андрей Миронов – в поддержку нам давали концерты звезды советской эстрады прямо в Олимпийской деревне. Актер предлагал обменяться билетами: он мне давал билет на автобус, который ехал через всю Европу, а я ему взамен должен был дать свой авиабилет. Я очень хотел прокатиться по Европе, но еще больше хотел побыстрей вернуться домой. Я отказался от его предложения".

А оставшись на закрытии Олимпиады, он стал очевидцем террористического акта в олимпийской деревне, в результате которого погибли израильские спортсмены.

"Везде стояли люди в военной пятнистой форме с автоматами, бронетранспортеры. И пока была возможность, решили быстро съездить в центр города за подарками родным – нам дали немалые деньги по тем временам – по 280 долларов. Продавцы очень настороженно смотрели на нас, сторонились. А потом к нам подошел один продавец и строго спросил: "Как вы оцениваете ситуацию в Олимпийской деревне?". Мы высказали свое сожаление, и тогда продавцы заулыбались, стали нас обслуживать. Позже мы поняли, откуда такая странная реакция на советских людей. Палестинцы были вооружены автоматами Калашникова, в связи с этим Советский Союз тоже обвиняли в теракте на Олимпийских играх".

Завершив выступления, Яков Ильич работал старшим тренером сборной СССР по пулевой стрельбе, впоследствии был тренером-консультантом сборной Украины, находясь в постоянном контакте с главным тренером "сине-желтых" Анатолием Куксой.

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