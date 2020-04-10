Не моргая, бил по "бегущему кабану": день рождение у снайпера №1, увидевшего теракт в Мюнхене

Сегодня 79 лет исполняется украинскому снайперу №1, олимпийскому чемпиону-1972 в стрельбе из винтовки по "бегущему кабану", шестикратному чемпиону мира и шестикратному чемпиону Европы Якову Железняку. Ранее мы писали, что "Золотой" Олимпийский стрелок из Одессы рассказал, что значит бить по бегущему "оленю".
Железняк начал активно заниматься спортом с 9 лет благодаря матери, старавшейся заменить ему погибшего на войне отца. Он увлекся стрельбой в 14 лет во время учебы в Одесском машиностроительном техникуме, но одновременно продолжал заниматься и боксом. Лишь в 1963 году парень окончательно сделал выбор в пользу стрельбы и начал выступать за одесское "Динамо".
Результаты Якова стремительно улучшались, и в следующем году украинец стал чемпионом СССР в стрельбе из винтовки, а в последующие два года завоевал золотые медали на чемпионатах Европы и мира. В 1967 году советское правительство по политическим мотивам запретило стрелку с еврейскими корнями выезд на чемпионат мира в Италию в связи с военными действиями в Израиле, и Железняк в знак протеста ушел из спорта и пропустил Олимпиаду-1968.
Но через два года после своего протеста одессит возобновил тренировки, когда узнал, что в олимпийскую программу вернули его любимую дисциплину – стрельбу по движущейся мишени. Именно в этом виде Железняк стал олимпийским чемпионом Мюнхена, выбив 569 очков, что являлось мировым рекордом.
"Немцы тогда организовали Олимпиаду по высшему классу. Видимо, они пытались оправдать себя после окончания второй мировой войны… Свою победу в стрельбе "по бегущему кабану" я одержал 1 сентября и отпраздновал ее со всей командой. Потом, помню, меня уговаривал уехать Андрей Миронов – в поддержку нам давали концерты звезды советской эстрады прямо в Олимпийской деревне. Актер предлагал обменяться билетами: он мне давал билет на автобус, который ехал через всю Европу, а я ему взамен должен был дать свой авиабилет. Я очень хотел прокатиться по Европе, но еще больше хотел побыстрей вернуться домой. Я отказался от его предложения".
А оставшись на закрытии Олимпиады, он стал очевидцем террористического акта в олимпийской деревне, в результате которого погибли израильские спортсмены.
"Везде стояли люди в военной пятнистой форме с автоматами, бронетранспортеры. И пока была возможность, решили быстро съездить в центр города за подарками родным – нам дали немалые деньги по тем временам – по 280 долларов. Продавцы очень настороженно смотрели на нас, сторонились. А потом к нам подошел один продавец и строго спросил: "Как вы оцениваете ситуацию в Олимпийской деревне?". Мы высказали свое сожаление, и тогда продавцы заулыбались, стали нас обслуживать. Позже мы поняли, откуда такая странная реакция на советских людей. Палестинцы были вооружены автоматами Калашникова, в связи с этим Советский Союз тоже обвиняли в теракте на Олимпийских играх".
Завершив выступления, Яков Ильич работал старшим тренером сборной СССР по пулевой стрельбе, впоследствии был тренером-консультантом сборной Украины, находясь в постоянном контакте с главным тренером "сине-желтых" Анатолием Куксой.
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