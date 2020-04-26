"Не одной же мне умирать!" Самая красивая спортсменка Украины поставила тарелку перед носом – и побежала

Кто не тренируется, тот не ест: очаровательная Юлия Левченко запустила новый челлендж на карантине

Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, которую многие опросы называют самой красивой спортсменкой Украины, запустила очередной челлендж на карантине. Его смысл: кто не тренируется, тот не ест.

Читайте также: Элина с джойстиком начнет в Мадриде, Лэнь ушел в футбол, а Кваша хотел дочь: соцсети звезд украинского спорта

Юлия Левченко уже замахнулась было зубами на свой гамбургер, как вдруг кто-то ее одернул: никакой еды – пока не выполнишь упражнение! Очаровательная спортсменка покорно положила тарелку с лакомством у себя перед носом, приняла упор лежа и побежала на месте. Сделав 132 энергичных движения ногами за 45 секунд, Юлия набросилась на гамбургер, как тигр, которого не кормили несколько суток, и принялась поглощать его, лежа на спине.

"Если тебе нужна мотивация, создай свой собственный забавный способ", – призывает подписчиков Юлия Левченко

INSTAGRAM

Реклама

"Супер!", "Огонь!", "Когда цель прям перед тобой в прямом смысле этого слова", – пишут Юлии Левченко фолловеры в комментариях под этим видео. Интересно, что спортсмен Алекс Резанов, которому прыгунья в высоту передала виртуальную эстафетную палочку этого челленджа, отреагировал без особого энтузиазма. "Юля, я умру", – написал он. На что Левченко ему ответила: "Ну, ну не одной же мне умирать".

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Реклама

Читайте также: Сексуально вынести мусор: украинская грация приняла участие в мировом флешмобе

Напомним, ранее стало известно об отмене чемпионата Европы по легкой атлетике, на котором должна была бы выступать и Юлия Левченко. Соревнования в Париже, которые планировались на конец августа, перечеркнула пандемия коронавируса.

Смотрите яркие кадры Юлии Левченко

Юлия Левченко

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама