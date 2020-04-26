"Не одной же мне умирать!" Самая красивая спортсменка Украины поставила тарелку перед носом – и побежала

Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко, которую многие опросы называют самой красивой спортсменкой Украины, запустила очередной челлендж на карантине. Его смысл: кто не тренируется, тот не ест.
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Юлия Левченко уже замахнулась было зубами на свой гамбургер, как вдруг кто-то ее одернул: никакой еды – пока не выполнишь упражнение! Очаровательная спортсменка покорно положила тарелку с лакомством у себя перед носом, приняла упор лежа и побежала на месте. Сделав 132 энергичных движения ногами за 45 секунд, Юлия набросилась на гамбургер, как тигр, которого не кормили несколько суток, и принялась поглощать его, лежа на спине.
"Если тебе нужна мотивация, создай свой собственный забавный способ", – призывает подписчиков Юлия Левченко
"Супер!", "Огонь!", "Когда цель прям перед тобой в прямом смысле этого слова", – пишут Юлии Левченко фолловеры в комментариях под этим видео. Интересно, что спортсмен Алекс Резанов, которому прыгунья в высоту передала виртуальную эстафетную палочку этого челленджа, отреагировал без особого энтузиазма. "Юля, я умру", – написал он. На что Левченко ему ответила: "Ну, ну не одной же мне умирать".
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Напомним, ранее стало известно об отмене чемпионата Европы по легкой атлетике, на котором должна была бы выступать и Юлия Левченко. Соревнования в Париже, которые планировались на конец августа, перечеркнула пандемия коронавируса.
Смотрите яркие кадры Юлии Левченко
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