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"Непередаваемые ощущения – бежать с флагом и слушать гимн Украины", – чемпион Европы по борьбе

13 февраля, 15:13

Семен Новиков поделился ощущениями после успеха в Италии

Семен Новиков. Фото: UWW

Семен Новиков. Фото: UWW

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Сборная Украины успешно выступает на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме. В греко-римской борьбе наши мужчины завоевали три медали: одну золотую и две бронзовые. Как мы сообщали, украинец Новиков стал чемпионом Европы в весе до 87 кг, сенсационно победив опытного венгра Виктора Лоринца в финале.

После этого успеха молодой харьковчанин Семен Новиков рассказал о своих ощущениях:

"Эмоции очень положительные. Я ехал на чемпионат изначально за золотом. Мой полуфинал – это наверное самая тяжелая схватка на этом чемпионате Европы, хотя россиянин Комаров младше меня на два года. Для меня оказаться на первой ступени пьедестала – значит, что ты лучший и сделал все правильно в своей подготовке. Ведь только став первым, можно пробежать с флагом своей страны и услышать во время церемония награждения гимн Украины. Это непередаваемые ощущения".

В четверг две украинки будут бороться за "золото" чемпионата Европы. Еще две наши спортсменки выступят в схватках за бронзовые медали.

Смотрите видео драки на турнире по вольной борьбе в Турции

Драка. Вольная борьба. Видео wrestlinghistory

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борьба Чемпионат Европы борьба греко-римская спортивная борьба Семен Новиков

Источник: xsport.ua

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