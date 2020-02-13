"Непередаваемые ощущения – бежать с флагом и слушать гимн Украины", – чемпион Европы по борьбе

Семен Новиков. Фото: UWW

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Сборная Украины успешно выступает на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме. В греко-римской борьбе наши мужчины завоевали три медали: одну золотую и две бронзовые. Как мы сообщали, украинец Новиков стал чемпионом Европы в весе до 87 кг, сенсационно победив опытного венгра Виктора Лоринца в финале.

После этого успеха молодой харьковчанин Семен Новиков рассказал о своих ощущениях:

"Эмоции очень положительные. Я ехал на чемпионат изначально за золотом. Мой полуфинал – это наверное самая тяжелая схватка на этом чемпионате Европы, хотя россиянин Комаров младше меня на два года. Для меня оказаться на первой ступени пьедестала – значит, что ты лучший и сделал все правильно в своей подготовке. Ведь только став первым, можно пробежать с флагом своей страны и услышать во время церемония награждения гимн Украины. Это непередаваемые ощущения".

В четверг две украинки будут бороться за "золото" чемпионата Европы. Еще две наши спортсменки выступят в схватках за бронзовые медали.

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