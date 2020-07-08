Невероятная Белодед сменила вид спорта: смотрите тренировку сногсшибательной дзюдоистки

Белодед не думала, что в теннисе нужно так много бегать

Самая юная двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед начинает осваивать новый вид спорта. На татами титулованной киевлянке для полного комплекта осталось выиграть только олимпийское "золото", а там – и в теннис можно податься. Ранее мы сообщали, что украинская чемпионка-красавица отпраздновала День молодежи в новом наряде.

"Второй раз играю в теннис. Ну как играю, пока только учусь. Не так все так легко, как казалось. А еще я никогда не думала, что в теннисе нужно так много бегать. Но в целом, игра очень понравилась", – написала Белодед в своем Instagram и выложила фото с тренировки.

Дарья Белодед учится играть в теннис

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Мы также рассказывали, как чемпионка мира Белодед громко проехалась по Одессе под Успенскую. Спортсменка проводила небольшой отпуск в Южной Пальмире, но не забывала тренироваться на пляже.

Недавно украинская дзюдоистка проехала по Киеву на авто наперегонки со всадником. Дарья, которая нередко проводит время за рулем, поймала потрясающие кадры. Белодед ехала на автомобиле, а в это время рядом с дорогой по газону скакал всадник на лошади. "Не, ну, че – тоже неплохо", – со смехом прокомментировала девушка.

Дарья Белодед на автомобиле обгоняет всадника Видео: Instagram

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