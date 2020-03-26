Невероятная именинница дня: ради нее в Нидерландах смотрели хоккей на траве

Эта хрупкая девушка девушка с клюшкой выиграла все, что можно на уровне сборных

Очаровательная голландка Эллен Хог – призер трех последних летних Олимпиад по хоккею на траве в составе сборной Нидерландов. При этом две из трех медалей – золотые. Также она постоянная участница всевозможных рейтингов красоты и сексуальности. Шутили, что многие жители Нидерландов смотрят хоккей на траве исключительно ради красавицы Эллен, которой сегодня исполняется 34 года. Но глядя на ее отточенную фигуру и где-то по-детски милое лицо, так и скажешь.

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Хог пришла пришла в секцию хоккея на траве при клубе SCHC достаточно рано – в семь лет возрасте, но быстро прогрессировала и уже в 13-летнем возрасте попала в юношескую сборную Нидерландов, а затем перекочевала и в молодежную. В 18 лет очень перспективная Эллен матчем против Южной Корее дебютировала за национальную команду, за которую на сегодняшний день провела уже 232 матча, забив в них 60 голов.

Всего через год после дебюта в первой сборной, летом 2005-го Эллен стала чемпионкой Европы в Дублине. Но дальнейшая карьера девушки оказалась под угрозой. Ее отец умер от рака спустя неделю после европейского "золота" в Ирландии. После его смерти у Хог какое-то время была депрессия, и она не могла решиться продолжить игровую карьеру. Тем не менее в октябре 2005 года она вернулась в хоккей, а в декабре выиграла Трофей Чемпионов в Австралии.

Смотрите, как забивает Эллен Хог

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Эллен быстро стала лидером сильной сборной, которая в 2006 году выиграла чемпионат мира, а в 2008-м и Олимпийские игры в Пекине. А четыре год спустя подтвердила свое олимпийское "золото" в Лондоне, причем именно удар Хог в серии пенальти против Новой Зеландии, вывел Нидерланды в решающий матч турнира.

После второй победы на Играх Хог попала на обложку издания Sports Illustrated.

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На родине хоккеистка стала кавалером ордена Оранских-Нассау – за особые заслуги перед государством. А точку в своей карьере поставила в 2016 году – серебряной медалью Олимпиады в Рио, где в финале Нидерланды уступили только по пенальти уступили британкам. Но даже несмотря на это, за свою карьеру Эллен выиграла все, что было можно.

Сегодня Эллен Хог – счастливая молодая мама и жена. Ее избранник – скаут английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Келвин де Ланг. Хотя долгое время ее бойфрендом был Каллум Табор, и Эллен неоднократно говорила, что побеждает благодаря его моральной поддержке. Она помогает фонду по борьбе с раком поджелудочной железы, от корой умер ее отец.

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