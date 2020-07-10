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Невероятно сексуально: велосипедистка распахнула халатик на голом теле

10 июля, 20:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Модельный бизнес принес девушке больше славы, чем спорт

Словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова на своей странице в Instagram показала невероятно сексуальное фото. Бывшая спортсменка ради красивого кадра распахнула халатик, а под ним ничего не оказалось.

Люсия подавала большие надежды в велоспорте, но быстро поняла, что главное ее призвание – модельный бизнес. За короткое время девушка заработала огромную популярность благодаря откровенным снимках в соцсетях. На данный момент на ее страницу в Instagram подписано 1,6 миллиона фолловеров.

Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, а иногда фотографируется полностью обнаженной. Кстати, мы писали, что недавно Люсия Яворчекова разделась догола, взобравшись на высоту 1402 метра.

А совсем недавно сексапильная словацкая велосипедистка оголилась в бассейне на все сто. Спортсменка и модель Люсия Яворчекова продолжает "зажигать" соцсети своими формами. "Ты просто огонь!", "Идеальна" – пишут в комментариях поклонники Люсии.

Также мы писали, что телом блондинки с финала Лиги чемпионов завладело опасное существо. Пышногрудая американка Кинси Волански сумела до предела оголить нервы своим поклонникам.

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девушка Велоспорт велосипедистка WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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