Невероятное спасение: мужчина в последний момент избежал столкновения с бобом

На этапе Кубка мира посторонний оказался на трассе во время заезда экипажа из Монако

Зрители слишком близко подходят к трассе. Фото: AFP

Невероятное спасение: мужчина в последний момент избежал столкновения с бобом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a93/396/5c6a933960e41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a93/396/5c6a933960e41.jpg 2019-02-18T13:10:00+02:00 Другие На этапе Кубка мира посторонний оказался на трассе во время заезда экипажа из Монако

Этап Кубка мира по бобслею в американском Лэйк-Плэйсиде едва не закончился трагедией. Во время заезда экипаж из Монако чуть не сбил на полной скорости человека, который вдруг оказался на трассе.

К счастью, нарушитель правил нахождения на спортивном объекте не растерялся при виде летящего на него боба. Он ловко подпрыгнул, избежав столкновения с бобом, развившим скорость 122 км/ч.

Добавим, что в соревнованиях мужских экипажей победу одержали представители сборной Германии. Следом за ними расположились французы и канадцы.

TWITTER— CBC Olympics (@CBCOlympics) February 16, 2019

Ранее мы рассказывали об истории бобслея: гонки для ленивых, принц Монако и 42 смерти на трассе.

Напомним, что американская бобслеистка Элана Майерс, а также хоккеистки Анджела Руджиеро и Хейли Уикнейзер пообещали пожертвовать свой мозг фонду Concussion Legacy Foundation (CLF). По данным пресс-службы фонда, который занимается исследованием травм головного мозга, спортсменки пожертвуют свой мозг после смерти.

Мы также сообщали, что американская спортсменка завоевала медаль и на зимней, и на летней Олимпиаде.



Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Невероятное спасение: мужчина в последний момент избежал столкновения с бобом". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: NEWSru.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.