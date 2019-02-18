Невероятное спасение: мужчина в последний момент избежал столкновения с бобом
На этапе Кубка мира посторонний оказался на трассе во время заезда экипажа из Монако
Этап Кубка мира по бобслею в американском Лэйк-Плэйсиде едва не закончился трагедией. Во время заезда экипаж из Монако чуть не сбил на полной скорости человека, который вдруг оказался на трассе.
К счастью, нарушитель правил нахождения на спортивном объекте не растерялся при виде летящего на него боба. Он ловко подпрыгнул, избежав столкновения с бобом, развившим скорость 122 км/ч.
Добавим, что в соревнованиях мужских экипажей победу одержали представители сборной Германии. Следом за ними расположились французы и канадцы.
TWITTER— CBC Olympics (@CBCOlympics) February 16, 2019
Ранее мы рассказывали об истории бобслея: гонки для ленивых, принц Монако и 42 смерти на трассе.
Напомним, что американская бобслеистка Элана Майерс, а также хоккеистки Анджела Руджиеро и Хейли Уикнейзер пообещали пожертвовать свой мозг фонду Concussion Legacy Foundation (CLF). По данным пресс-службы фонда, который занимается исследованием травм головного мозга, спортсменки пожертвуют свой мозг после смерти.
Мы также сообщали, что американская спортсменка завоевала медаль и на зимней, и на летней Олимпиаде.
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