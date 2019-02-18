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Невероятное спасение: мужчина в последний момент избежал столкновения с бобом

Сегодня, 13:10

На этапе Кубка мира посторонний оказался на трассе во время заезда экипажа из Монако

Зрители слишком близко подходят к трассе
Зрители слишком близко подходят к трассе. Фото: AFP
Невероятное спасение: мужчина в последний момент избежал столкновения с бобом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a93/396/5c6a933960e41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a93/396/5c6a933960e41.jpg Другие На этапе Кубка мира посторонний оказался на трассе во время заезда экипажа из Монако

Этап Кубка мира по бобслею в американском Лэйк-Плэйсиде едва не закончился трагедией. Во время заезда экипаж из Монако чуть не сбил на полной скорости человека, который вдруг оказался на трассе.

К счастью, нарушитель правил нахождения на спортивном объекте не растерялся при виде летящего на него боба. Он ловко подпрыгнул, избежав столкновения с бобом, развившим скорость 122 км/ч.

Добавим, что в соревнованиях мужских экипажей победу одержали представители сборной Германии. Следом за ними расположились французы и канадцы.

Ранее мы рассказывали об истории бобслея: гонки для ленивых, принц Монако и 42 смерти на трассе.

Напомним, что американская бобслеистка Элана Майерс, а также хоккеистки Анджела Руджиеро и Хейли Уикнейзер пообещали пожертвовать свой мозг фонду Concussion Legacy Foundation (CLF). По данным пресс-службы фонда, который занимается исследованием травм головного мозга, спортсменки пожертвуют свой мозг после смерти.

Мы также сообщали, что американская спортсменка завоевала медаль и на зимней, и на летней Олимпиаде.
 

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Тег кубок мира, бобслей

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