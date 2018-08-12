Невероятные эмоции Марины Бех, завоевавшей медаль чемпионата Европы

Украинская легкоатлетка не сдерживала эмоций после того, как узнала свой результат в последней попытке

Украинская прыгунья Марина Бех в плотной борьбе завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. В секторе для прыжков в длину лишь в последней попытке Бех удалось показать результат, позволивший ей подняться на пьедестал с серебряной медалью. Эмоции украинки наглядно демонстрируют, насколько важной для нее была эта награда. После соревнований Бех призналась, что пыталась никого разочаровать и поэтому оставалась в борьбе за медаль.

Чемпионкой Европы стала немка Малайка Михамбо (6,75), бронзовой призеркой – британка Шара Проктор (6,70 м). Для сборной Украины по легкой атлетике это уже седьмая награда европейского первенства (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые).

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