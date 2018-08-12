Невероятные эмоции Марины Бех, завоевавшей медаль чемпионата Европы

Сегодня, 17:43

Украинская легкоатлетка не сдерживала эмоций после того, как узнала свой результат в последней попытке

Марина Бех – серебряный призер чемпионата Европы. Фото twitter.com/pmwBxl
Марина Бех – серебряный призер чемпионата Европы. Фото twitter.com/pmwBxl

Украинская прыгунья Марина Бех в плотной борьбе завоевала "серебро" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине. В секторе для прыжков в длину лишь в последней попытке Бех удалось показать результат, позволивший ей подняться на пьедестал с серебряной медалью. Эмоции украинки наглядно демонстрируют, насколько важной для нее была эта награда. После соревнований Бех призналась, что пыталась никого разочаровать и поэтому оставалась в борьбе за медаль.

Чемпионкой Европы стала немка Малайка Михамбо (6,75), бронзовой призеркой – британка Шара Проктор (6,70 м). Для сборной Украины по легкой атлетике это уже седьмая награда европейского первенства (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые).

Ранее фанатов зажигательным танцем порадовала Ирина Климец, которая завоевала место в финале соревнований в метании молота.

Ранее мы сообщали, что украинская легкоатлетка на чемпионате Европы вошла в историю. Наталья Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить титул чемпионки Европы на дистанции 800 метров.

Ранее стало известно, что на чемпионате Европы по легкой атлетике произошла утечка газа. Из-за аварии пришлось отложить старт женских соревнований в ходьбе на 20 км.
легкая атлетика, эмоции, прыжки в длину, Марина Бех

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Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua

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