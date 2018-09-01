Невероятные трюки и сальто на веревках с бельем: Харуки Киношита в Одессе

Множество туристов ежегодно посещает Одессу и знает все выдающиеся и знаковые места этого уникального города. А что, если прогулку по старым улочкам и характерными одесским дворикам сделать более спортивной и даже экстремальной?

Для этого Red Bull пригласил в Одессу известного в мире слеклайнера Харуки Киношита. И ко дню Одессы, который отмечается 2 сентября, создал экстремальное видео об этом!

Сюжет рассказывает историю туриста из Японии, который, гуляя по Одессе, попадает в один из типичных одесских двориков, с его локальными особенностями, обычаями и людьми. Во дворе он замечает чем-то озабоченную местную девушку и берется помогать ей. И поскольку этот турист оказался всемирно известным японским чемпионом по слеклайну, то и помогает он в очень экстремальной манере: ходит, прыгает, делает невероятные трюки и сальто на обычных веревках с бельем, которое традиционно развешано по всему дворику. Это невероятное приключение, за которым наблюдал весь двор, однозначно запомнилось местным жителям. Как все происходило смотрите в видео:

Несмотря на то, что Харуки – спортсмен, выигравший многочисленные мировые соревнования, – некоторые приемы и трюки в Одессе он осуществлял впервые в своей жизни. К этому относятся и сальто с трюками на высоте 3,5 метров, а также особенно знаковым для Харуки стало прохождение по слеклайну на 6 метрах.

Харуки Киношита – чемпион из Японии, который считает, что возможности бесконечны, если тренироваться ежедневно. Киношита занялся слеклайном в 14 лет, изменив потенциальную карьеру в бейсболе. Сейчас, четыре года спустя, он является одним из самых талантливых спортсменов в своем виде спорта. В 2015 году он занял восьмое место в World Slackline Masters. После этого начал тренироваться еще больше и вернулся к соревнованиям 2016-го, где получил яркую победу. В том же году он выиграл Natural Games во Франции и получил золотую медаль на конкурсе SlackLining на X Games.

"Это был мой первый визит в Одессу и Украину в целом, поэтому я несколько волновался, когда узнал о локации. Я был удивлен таким количеством старых домов в этом городе. Наибольшей сложностью была высота, ведь я никогда не ходил по слеклайну так высоко. То, что меня ободряло в этот ответственный момент – зрители, которые собрались просто во дворе, чтобы наблюдать за нашим процессом. Я доволен, что мне удалось слеклайнить в новом для себя месте. К тому же приятно видеть такое количество поклонников моей дисциплины. Больше всего запомнилось, как я делал это в самом центре исторической части Одессы", – делится впечатлениями Харуки Киношита.

Проект "Одесса мама" создан при содействии департамента культуры и туризма Одесского городского совета.