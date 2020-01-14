Невероятный рекорд в шахматах: норвежец, считающий соперников идиотами, обставил россиянина

Магнус Карлсен / Фото: Getty Images

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2872) установил исторический рекорд по беспроигрышной серии в классических шахматах. Карлсен сыграл в ничью с голландцем Йорденом ван Форестом на турнире в Вейк-ан-Зее. Это стало его 111-й не проигранной партией подряд, что является рекордом в истории шахмат.

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Прежде рекордом владел россиянин Сергей Тивяков, который довел беспроигрышную серию до 110 партий в 2005 году.

Средний рейтинг соперников по беспроигрышной серии Тивякова составлял 2476, в то время как аналогичный показатель у оппонентов Карслена – более 2700.

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Кстати, Магнус Карлсен практикует весьма оригинальный способ психологической подготовки к матчам. "Сейчас я играю с большей уверенностью, – заявил недавно норвежец. – Мой стандартный процесс мышления такой: мой соперник – идиот, до тех пор, пока не доказано обратное. Думаю, это звучит очень высокомерно, но по-моему, это правильный ход. Я всегда изо всех сил старался, когда недооценивал своих противников. Это намного лучше, чем переоценить их".

Магнус Карлсен / Фото: fide.com

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Ранее мы рассказывали о жульничестве в шахматах. Чешский гроссмейстер с латвийскими корнями Игорь Раусис получил шесть лет дисквалификации за то, что просил помощи компьютера и подглядывал в туалете в телефон.

Напомним, прошлый год омрачило ограбление известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги одессит не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

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