Невероятный швед снова это сделал: 20-летний парень второй раз "прыгнул" на рекорд

Арман Дюплантис / Фото: Twitter

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнире в шотландском Глазго. 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров. Предыдущее достижение также принадлежит шведскому легкоатлету. 8 февраля 20-летний спортсмен установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире в Торуни (Польша). Тогда он прыгнул на 6 м 17 см.

Последним, кто устанавливал мировой рекорд до Дюплантиса, был француз Рено Лавиллени. В 2014 году он преодолел планку на высоте 6,16 метра.

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Напомним, обладателем мирового рекорда в прыжках с шестом "на воздухе" является Бубка. В 1994 году на соревнованиях в Сестриере (Италия) он преодолел планку на высоте 6 метров 14 сантиметров.

Кстати, на том же турнире в Торуни украинка Бех-Романчук обновила мировой рекорд сезона в прыжках в длину. Смотрите, как тренируется Марина.

Марина Бех-Романчук. Тренировка. Видео – Instagram спортсменки

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