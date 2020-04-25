Невозможное возможно: бывший регбист "покорил" Эверест у себя в квартире

Бывший регбист Эд Джексон "покорил" Эверест, не выходя из дома. Три года назад Эд повредил позвоночник и после реабилитации решил помогать другим людям с подобными травмами. Ранее спортсмен покорил самую высокую точку Уэльса, гору Сноудон. Следующей вершиной Эда должен был стать Эверест, но подготовку к восхождению нарушила пандемия коронавируса. Тем не менее, вынужденная самоизоляция не помешала планам Джексона. Он решил преодолеть весь маршрут, не выходя из дома. За четыре дня Эд "достиг" вершины Эвереста – 8 898 метров, поднимаясь и спускаясь по лестнице. Кстати, Cеть взорвало видео, на котором экстремал сымитировал восхождение на гору у себя в квартире.

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Как в настоящей экспедиции, Эд ночевал в палатке около лестницы, а затем продолжал "восхождение".

Целью Джексона было не только пройти путь до вершины Эвереста, но также собрать пожертвования в фонд по исследованию травм позвоночника. В итоге ему удалось собрать около 40 тысяч фунтов.

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