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Ни дня без медалей: расписание украинских спортсменов на Европейских играх-2010 на 29 июня

29 июня, 10:24

Украинцы будут бороться за медали в шести видах спорта

Фото: AFP

Представляем вашему вниманию программу выступления украинских спортсменов на Европейских играх-2019 в Минске 29 июня. Сегодня нашу страну представят атлеты из шести видов спорта. За золотые медали будут бороться каратисты Валерий Чеботарь, и Галина Мельник, боксер Виктор Выхрист, а также гимнасты Олега Верняев и Петр Пахнюк и велогонщики Владислав Денисенко, Роман Гладыш и Виталий Гринев.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

КАРАТЕ. В 10:55 начнут борьбу на Играх в кумитэ украинцы Валерий Чеботарь (до 84 кг) и Галина Мельник (до 68 кг). Финальный блок – 17:15.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. В 14:00 начнутся финальные соревнования в многоборье среди мужчин с участием наших Олега Верняева и Петра Пахнюка, и среди женщин, где сборную будут представлять Диана Варинская и Анастасия Бачинская.

ВЕЛОТРЕК. В 10:00 стартует квалификация в женском спринте с участием Любви Басовой и Елены Стариковой. В 10:35 начнется квалификация в индивидуальной гонке преследования, в которой Украину будут представлять Владимир Джус и Олег Канака (медальные заезды – 17:35). В 12:20 Юлия Бирюкова скретчем начнет борьбу в омниуме (13:35 – темпо-гонка, 18:23 – гонка с выбыванием, 20:01 – гонка по очкам). В 13:05 Владислав Денисенко выступит в квалификационном заезде гиту на 1 км (финал – 18:48). 20:57 Роман Гладыш и Виталий Гринев представят Украину в Мэдисоне.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. В 11:10 утешительную схватку проведет Эльмар Нуралиев (до 77 кг). 11.40 на ковер минского Дворца спорта выйдут Жан Беленюк (до 87 кг), Николай Крысов (до 97 кг), Николай Кучмий (до 130 кг). Полуфинальные схватки в 18:00. Финалы – на следующий день. В 18.30 начнется финальный блок соревнований, в котором за бронзовые медали будут бороться Жора Абовян (до 60 кг) и Алексей Калиниченко (до 67 кг).

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. В 17:00 сборная Украины сыграет в матче за бронзу против команды Швейцарии.

БОКС. В 18:20 Украинский боксер Виктор Выхрист (свыше 91 кг) выйдет на ринг в финале против Мурада Алиева из Франции.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.


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Тег Европейские игры, украинские спортсмены

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Источник:

НОК Украины

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