Норвежская лыжница умерла во время тренировки

30-летняя норвежская лыжница Ида Эйде скончалась во время тренировок в городе Эсхейме. 1 сентября спортсменка проводила очередную тренировку. Эйде, находившуюся без сознания за пределами лыжной трассы, обнаружили прохожие. Спортсменка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось.

"С огромной грустью вынуждены подтвердить информацию о смерти Эйде в больнице Улеволле. У нее остановилось сердце во время тренировки. Спасибо всем за соболезнования и поддержку", – цитирует представителей семьи лыжницы телеканал NRK.

Ида Эйде входила в сборную Норвегии с 2009 по 2014 год. Она является сестрой лыжницы сборной страны Мари Эйде. Лучшим достижением Иды Эйде является бронзовая медаль на юниорском чемпионате Норвегии в спринте.

Ранее мы писали, что в организме погибшей во время катания на гидроцикле чемпионки Олимпийских игр в Ванкувере-2010 в эстафете по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд был обнаружен алкоголь. 29 июля норвежка была найдена мертвой на берегу одного из островов на юге Норвегии.