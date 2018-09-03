Норвежская лыжница умерла во время тренировки
Причиной смерти Иды Эйде стала остановка сердца
30-летняя норвежская лыжница Ида Эйде скончалась во время тренировок в городе Эсхейме. 1 сентября спортсменка проводила очередную тренировку. Эйде, находившуюся без сознания за пределами лыжной трассы, обнаружили прохожие. Спортсменка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось.
"С огромной грустью вынуждены подтвердить информацию о смерти Эйде в больнице Улеволле. У нее остановилось сердце во время тренировки. Спасибо всем за соболезнования и поддержку", – цитирует представителей семьи лыжницы телеканал NRK.
Ида Эйде входила в сборную Норвегии с 2009 по 2014 год. Она является сестрой лыжницы сборной страны Мари Эйде. Лучшим достижением Иды Эйде является бронзовая медаль на юниорском чемпионате Норвегии в спринте.
Ранее мы писали, что в организме погибшей во время катания на гидроцикле чемпионки Олимпийских игр в Ванкувере-2010 в эстафете по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд был обнаружен алкоголь. 29 июля норвежка была найдена мертвой на берегу одного из островов на юге Норвегии.
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