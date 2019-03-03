Норвежские лыжники установили рекорд на скандальном чемпионате мира

Скандинавы побили собственное же достижение, установленное четыре года назад

Фото: AFP

Норвежские лыжники установили рекорд на скандальном чемпионате мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bb6/de8/5c7bb6de83ef0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bb6/de8/5c7bb6de83ef0.jpg 2019-03-03T13:14:52+02:00 Другие Скандинавы побили собственное же достижение, установленное четыре года назад

Сборная Норвегии установила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта. У скандинавов стало 12 наград высшей пробы, рекордной для команды стала победа двоеборцев Эспена Бьорнстада, Яна Шмида, Ярла Магнуса Рибера и Йоргена Гробака в командном турнире.

В медальном зачете на счету норвежцев стало 23 награды (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). Отметим, что у ближайшего преследователя Германии всего девять наград (6 золотых).

Предыдущий рекорд также принадлежал Норвегии – 11 золотых медалей на чемпионате мира 2015 года.

Напомним, что чемпионат мира в Австрии ознаменовался грандиозным допинговым скандалом. Операция под кодовым названием "Кровопускание" была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.

Как сообщалось ранее, лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую.

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