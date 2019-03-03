Норвежские лыжники установили рекорд на скандальном чемпионате мира
Скандинавы побили собственное же достижение, установленное четыре года назад
Сборная Норвегии установила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта. У скандинавов стало 12 наград высшей пробы, рекордной для команды стала победа двоеборцев Эспена Бьорнстада, Яна Шмида, Ярла Магнуса Рибера и Йоргена Гробака в командном турнире.
В медальном зачете на счету норвежцев стало 23 награды (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). Отметим, что у ближайшего преследователя Германии всего девять наград (6 золотых).
Предыдущий рекорд также принадлежал Норвегии – 11 золотых медалей на чемпионате мира 2015 года.
Напомним, что чемпионат мира в Австрии ознаменовался грандиозным допинговым скандалом. Операция под кодовым названием "Кровопускание" была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.
Как сообщалось ранее, лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую.
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