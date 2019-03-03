Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Норвежские лыжники установили рекорд на скандальном чемпионате мира

Сегодня, 13:14

Скандинавы побили собственное же достижение, установленное четыре года назад

Фото: AFP
Норвежские лыжники установили рекорд на скандальном чемпионате мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bb6/de8/5c7bb6de83ef0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bb6/de8/5c7bb6de83ef0.jpg Другие Скандинавы побили собственное же достижение, установленное четыре года назад

Сборная Норвегии установила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта. У скандинавов стало 12 наград высшей пробы, рекордной для команды стала победа двоеборцев Эспена Бьорнстада, Яна Шмида, Ярла Магнуса Рибера и Йоргена Гробака в командном турнире.

В медальном зачете на счету норвежцев стало 23 награды (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). Отметим, что у ближайшего преследователя Германии всего девять наград (6 золотых).

Предыдущий рекорд также принадлежал Норвегии – 11 золотых медалей на чемпионате мира 2015 года.

Напомним, что чемпионат мира в Австрии ознаменовался грандиозным допинговым скандалом. Операция под кодовым названием "Кровопускание" была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.

Как сообщалось ранее, лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат мира, лыжный сезон

Вы сейчас просматриваете новость " Норвежские лыжники установили рекорд на скандальном чемпионате мира". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елена Старикова выиграла "серебро" чемпионата мира по велоспорту

Вчера, 20:39

Для Украины это первая награда на мировом первенстве с 2008 года

Скандал на чемпионате мира: лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую

28 февраля, 22:18

Допинговый притон располагался по соседству с отелем сборной Австрии

На чемпионате мира полиция застала лыжника за переливанием крови

28 февраля, 10:22

Стали известны имена спортсменов, задержанных за использование допинга

Операция "Кровопускание": пять спортсменов задержаны на чемпионате мира

27 февраля, 15:48

Полиция раскрыла криминальную группировку, связанную с запрещенными препаратами

Полиция проводит обыски на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге

27 февраля, 14:46

Под подозрением спортсмены трех стран – Австрии, Эстонии и Казахстана

Украинский лыжник Алексей Красовский не смог финишировать на чемпионате мира

23 февраля, 17:49

Золотую медаль в скиатлоне завоевал норвежец Шур Рете

Скандал с Гриценко: Турчинов заступился за сына

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Почему люди вздрагивают во сне

Президенту предлагают изменить границы Донбасса

Соловьева довели до истерики критикой Путина

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

В России забили тревогу из-за Крымского моста

В Николаеве девочки-подростки поиздевались над водителями (видео)

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
Загрузка...

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

Сегодня, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"

Вчера, 16:00

Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Вчера, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

1 марта, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца

28 февраля, 14:01

В лагере Теофимо Лопеса заявили, что бой с украинцем будет самым легким в карьере гондурасца

Василия Ланового не пустили в самолет

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Максим Кухар: "Путину в Мюнхене дали добро на войну в Украине"