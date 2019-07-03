Новая волна обвинений: в употреблении допинга подозреваются 298 российских спортсменов

WADA предоставила первую часть проанализированных данных с пакетами доказательств

Фото: AFP

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что 298 российских спортсменов имеют подозрительные результаты допинг-проб. Спортсмены из РФ сдали 578 допинг-проб, WADA проанализировало пока 150 проб и идентифицировало 43 атлетов. Недавно появились новые документы о сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. Информатор Григорий Родченков продолжает разоблачать допинговую систему в России.

Отмечается, что организация предоставила международным спортивным федерациям первую часть проанализированных данных московской лаборатории с пакетами доказательств нарушений антидопинговых правил.

Ранее большая часть данных допинг-проб московской лаборатории была передана независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил – AIU, созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Напомним, что в январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации.

Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

Что выделывает на гимнастическом ковре дисквалифицированная Семенова:



Александра Семенова гимнастика

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