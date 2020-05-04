Новая жертва пандемии: коронавирус "залез" в 2021 год и перенес водный чемпионат мира

Лучшие пловцы, синхронисты и дайверы планеты соберутся в Фокуоке аж в мае 2022 года

Пандемия коронавируса продолжает менять расписание крупных спортивных соревнований не только нынешнего, но и следующего года. Ранее мы сообщали о переносе Евробаскета-2021 на 2022 год. Теперь та же участь постигла и чемпионат мира по водным видам спорта.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) сообщила о переносе мирового первенства с 2021 на 2022 год из-за коронавируса. Изначально состязания, включающие плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло и хай-дайвинг, должны были состояться в японской Фукуоке летом 2021 года. Однако, согласно новому расписанию, соревнования пройдут уже с 13 по 29 мая 2022 года.

"После обсуждения с заинтересованными сторонами и полученных от них отзывов мы не сомневаемся, что принятое решение создаст наилучшие условия для всех участников чемпионата мира", – заявил босс FINA Хулио Маглионе

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Отметим, что ранее из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет перенес Олимпиаду-2020 в Токио на лето 2021-го. Однако ученые сомневаются даже в проведении Игр в 2021 году, если не будет найдена вакцина от коронавируса.

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