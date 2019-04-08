Новый тренер сборной Украины по борьбе: "Рассматриваем чемпионат Европы как этап подготовки к ЧМ"

Греко-римляне будут бороться за олимпийские лицензии: сейчас меньше турниров, усложнилось попадание на Олимпиаду

Фото: Сергей Ревера

Новый тренер сборной Украины по борьбе: "Рассматриваем чемпионат Европы как этап подготовки к ЧМ" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/af8/941/5caaf8941944b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/af8/941/5caaf8941944b.jpg 2019-04-08T10:32:00+03:00 Другие Греко-римляне будут бороться за олимпийские лицензии: сейчас меньше турниров, усложнилось попадание на Олимпиаду

С понедельника в Бухаресте сильнейших в Европе будут определять борцы. Первыми на ковер выйдут вольники-мужчины, в среду в сражение за медали вступят женщины, и с 12 апреля – борцы греко-римского стиля. Перед отъездом последних в столицу Румынии мы заглянули на контрольные схватки. Тем более в декабре сборная со скандалом получила нового тренера – за полтора года до Олимпиады-2020 Минспорта решило не продлевать контракт с Артуром Дзигасовым и подписало соглашение с Сергеем Андреевым. После чего говорилось и о срыве подготовки к Играм в Токио, и о том, что команда может разделиться. Но, как нас заверил Андреев, сейчас, накануне ЧЕ, все в порядке: "Ну а как же без разборок, – улыбается наставник. – Без них было бы скучно. Нашел ли я общий язык с тренерами и ребятами? У меня сразу все с ними было нормально. Я не первый год в борьбе. Скажу так: буду я или кто угодно другой, ребята знают, что им надо, и это главное. Какие взаимоотношения между тренерами, их не должно касаться. У них есть личные тренеры и тренеры в сборной. Сложится у меня или нет – их ни в коем случае это не должно волновать".

О своих первых месяцах работы Андреев рассказал так: "Первая задача была на чемпионате Украины – просмотреть ребят в своих весах. В этом году нам важен чемпионат мира, это же отбор на Олимпиаду. Потом нужно было максимальное количество ребят задействовать на сборах, просмотреть их на тренировках и как они борются на соревнованиях – насколько готовы психологически. Мне понравилось, что все ребята трудятся. С каждым сбором глаза все больше горят. Когда они чего-то хотят, то и тебе силы добавляются. Потенциал нормальный, ребята хорошие и молодежь талантливая. Тем ребятам, которые уже в возрасте, есть над чем работать, но они могут и выигрывать, нет безнадежных. Мы хотели немножко поменять стиль борьбы, чтобы он у нас был более атакующий. Плюс более интенсивная работа. И если раньше на турнирах они просто ходили, спали на ковре, то сейчас они борются, больше зарабатывают баллы за активность. И на этом фоне делают приемы. У нас плохих нет (смеется)".

Чемпионат Европы? "Да, говорили, медали и прочее, но все равно его нужно рассматривать как этап подготовки к чемпионату мира, где 1-5 место – это олимпийские лицензии. Тем более сейчас меньше турниров, усложнилось попадание на Олимпиаду. Особенно для европейцев, а они по конкурентоспособности составляют основное количество. Ну, есть и немножко азиатов. Некоторых ребят – и Насибова, и Темирова – хотим в Бухаресте посмотреть на вес ниже. Как они в этой категории себя чувствуют. И они сами понимают, что им надо провериться. Для Украины нужны медали, но больше мне нужно увидеть ребят в схватках с основными соперниками. Можно ли сказать, что этот же состав выступит на мире? Первая тройка чемпионата Европы попадает на мир, остальные будут отбираться".

Обсудили мы и социальную активность вице-чемпиона мира-2018 Жана Беленюка: "Да, он делает рекламу борьбе. И я к этому отношусь хорошо, главное, чтобы не в ущерб тренировкам, но я вам скажу: так, как он тренируется – грамотно и с самоотдачей, – молодым еще учиться, и учиться, и брать пример".

После завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2016 Беленюк сделал паузу в карьере. Он путешествовал по миру, снимался в клипах, принимал участие в благотворительности.

Чемпионат Европы в России борец припустил по решению Министерства молодежи и спорта, но к чемпионату мира подошел во всеоружии. Правда, повторить свое достижение трехлетней давности ему не удалось – в финальной схватке Жан уступил уже двукратному чемпиону мира Метехану Башару.

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