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"Нуль дыскрымінацыі" и сине-желтые узоры: как Минск встретил Европейские игры

23 июня, 18:30

В столице Беларуси на каждом углу обсуждают спорт

Фото: AFP

Беларусь живет "гульнями" на всю катушку. Как бы кто с иронией не относился к Европейским играм, сетуя на их миниатюрность, по сравнению с Олимпийскими или даже прошлыми Играми в Баку, но белорусы сделали все, чтобы подчеркнуть: для них это грандиозный праздник. Уже на таможне работники встречали приезжих в экипировке Европиады, а в самом Минске, кажется, не осталось угла, откуда на тебя не смотрели бы талисманы-лисята. Хотя мой глаз, конечно, всегда находит в этом оранжевом море голубые борды рекламы воды с гимнасткой Кацярыной Галкиной. Идешь по улице или ждешь автобуса на остановке (причем не только возле арен), и кто-то рядом обязательно обсуждает спорт. Да и таксисты тоже интересуются: как там, что там, понравилось ли.

На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: видео

На всех спортивных объектах продают симпатичный и красочный мерч с цветками папоротника, символом Беларуси: одежда, сумки, игрушки, подушки и другие вещи. Все в национальных цветах, но нашлись и родные нам сине-желтые узоры. В фан-зонах можно посмотреть трансляцию Игр на большом экране, покататься на велосипеде и побывать в виртуальной реальности.

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Но особенно привлекла палатка с надписью "Нуль дыскрымінацыі" возле Минск-арены и велотрека. Как оказалось, речь о дискриминации ВИЧ-инфицированных людей. В этой точке можно получить контрацептивы и сделать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ. Многие почему-то, узнав об этом, смущаются или хихикая уходят, но есть и те, кто воспринимают тему всерьез и решают провериться. Тем более результата нужно подождать всего 15 минут. Заинтересовавшихся уверяют, что если тест показывает одну полоску, то человек с точностью 98% не инфицирован. Если две – рекомендуют дополнительно обратиться к врачу и сделать полноценный анализ.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег Европейские игры

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АВТОР:

Катерина Макаревская

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