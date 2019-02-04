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"Нью-Ингленд" в шестой раз стал победителем Супербоула

Сегодня, 09:18

"Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс" выдали самый нерезультативный финал NFL в истории

Финальные баталии
Финальные баталии. Фото: AFP
"Нью-Ингленд" в шестой раз стал победителем Супербоула //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7e6/f56/5c57e6f56dc9b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7e6/f56/5c57e6f56dc9b.jpg Другие "Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс" выдали самый нерезультативный финал NFL в истории

"Нью-Ингленд Пэтриотс" победили "Лос-Анджелес Рэмс" в Супербоуле – финальном матче за звание чемпиона Национальной Футбольной Лиги (NFL). 53-й Супербоул прошел в Атланте, штат Джорджия, и завершился со счетом – 13:3 в пользу "Пэтриотс". Это самый нерезультативный финал NFL в истории.

"Патриоты" выиграли Супербоул в шестой раз в своей истории. Ранее они побеждали в 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017 годах. В 2002 году соперником "патриотов" также были "Рэмс", на тот момент представлявшие Сент-Луис. Из участников того матча продолжает выступать только 41-летний квотербек "патриотов" Том Брэди, который теперь стал самым побеждающим игроком в истории лиги – 6 побед в 9 Супербоулах.

Гимн США перед матчем исполнила соул-певица Глэдис Найт, обладательница семи премий "Грэмми". Музыкальным хедлайнером шоу стала группа Maroon 5. Помимо них, в рамках Супербоула выступили рэперы Трэвис Скотт и Big Boi. Скотт так увлекся выступлением, что даже упал со сцены.

Напомним, что в прошлом году "Нью-Инглэнд" также играл в финале Супербоула и проиграл "Филадельфии", для которой это был первый трофей в истории. Главным героем грандиозного шоу, традиционно устраиваемого в перерыве финального матча, стал Джастин Тимберлейк. Он исполнил попурри из своих самых известных песен, одну из которых посвятил умершему Принсу.

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Тег американский футбол, супербоул

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sport24.ru

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